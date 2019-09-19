Kripto madenciliğin çevreye etkisi yılda 800 tona varan sera gazı

Kaspersky tarafından yapılan hesaplamaya göre, internet üzerinden kripto madenciliğin çevreye etkisi ise yılda 800 ton sera gazı emisyonu oldu.

Kaspersky açıklamasına göre, internet üzerinden kripto madencilik veya tarayıcı tabanlı gizli madencilik, birçok kullanıcının farkında olmadan maruz kalabileceği bir tehdit olduğu ortaya çıktı.

Bu tehdit ancak bir web sayfasının kaynak kodu incelendiğinde veya tarayıcı açıldığında belirli kaynakların aşırı kullanıldığı anlaşıldığında fark edilebiliyor.

İnternet üzerinden kripto madencilik genellikle, bir miktar enerji harcanan ve büyük para kayıplarına yol açmayan masum bir faaliyet olarak kabul ediliyor.

Bu iddianın doğru olup olmadığını öğrenmek isteyen araştırmacılar, internet üzerinden kripto madencilik faaliyetlerini engelleyen Kaspersky güvenlik çözümlerinden 2018 boyunca alınan raporları analiz etti. Araştırmada, bireysel kayıplar az olsa da global etkinin şaşırtıcı derecede ciddi olduğu sonucuna varıldı.

Yapılan hesaplara göre, internet üzerinden kripto madencilik faaliyetleri ile harcanan enerji miktarı, madenciliği başlatan kod engellenmediği takdirde bin 670 megawatt saate ulaşabiliyor.

Harcanan bu enerji miktarı, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) global ortalama düzeyine göre hesaplandığında yaklaşık 800 ton sera gazının 2018'de atmosfere yayıldığı anlamına geliyor.

Bu kadar fazla enerji için ödenmesi gereken ücretler ülkeye bağlı olarak yüz bin dolardan beş yüz bin dolara kadar değişebiliyor. Bu madencilik yönteminde harcanan enerjiyi karşılamak için, ünlü kaza öncesinde Çernobil nükleer santralinin ürettiğinden üç kat daha fazla enerji gerekiyor.

Kaspersky tarafından, internet üzerinden kripto madenciliğin çevreye etkisi üzerine yapılan araştırmaya göre, kullanıcıların tarayıcısında çalışan ve kripto para üreten madenci uygulamalar 2018 yılında 18,8 gigawatt elektrik harcadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Alexey Malanov, internet üzerinden kripto madencilik uygulamalarının etkisini azaltmak için çok sayıda hukuki ve teknik girişim yapıldığını belirtti.

Bunun sonucunda da 2019'da bu tür faaliyetlerde önemli bir azalma kaydedildiğini aktaran Malanov, şunları kaydetti:

"Ancak, kripto madenciliğin ekonomik getirileri oldukça hiçbir şeyden haberi olmayan kullanıcıların işlemcilerinden yararlanma teşebbüsleri de devam edecek. Belki de daha önemlisi, sık rastlanmayan bu siber tehdidin çevreye çok olumsuz etkilerinin olması.

Bu tür operasyonların engellenmesi yalnızca bir siber güvenlik sorunu değil aynı zamanda dolaylı yoldan çevreyi koruyan bir hareket. Bu sonuçların beklenmedik oldukları kesin fakat internet üzerinden kripto madenciliğin ne kadar ciddi olduğunu değerlendirirken bunları hatırlamakta fayda var. Bu yüzden herkese, madencilik yapan web sayfalarını araştıran ve durduran bir güvenlik çözümü kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaspersky, şahsi cihazlarınızın madencilikte kullanılmasının önleyebilmesi için şunları tavsiye ediyor:

"Bilgisayarınızın performansına dikkat edin. Bilgisayarınız yavaşlıyor veya donuyorsa bu zararlı bir aktivitenin belirtisi olabilir. Sisteminizin çok ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Bu da işlemcinizin madencilik için kullandığını gösteriyor olabilir. İnternet üzerinden kripto madencilik yapan sitelere karşı koruma sağlayan Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmaya başlayın.

Şirketler ise kurumsal bir siber güvenlik ürününden yararlanabilir. Örneğin, Kaspersky Endpoint Security for Business çözümünde çalışanların zararlı unsurlar içeren sayfaları ziyaret etmesini önleyen tehdit koruma özelliği bulunuyor."