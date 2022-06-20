Kripto madenciliğine tekrardan yasak geliyor!

Geçtiğim yıl kripto madenciliğine yasak koyan İran, aynı yıl içerisinde koyduğu yasağı kaldırmıştı. Elektrik tedarikinde sorun yaşadığın belirten devlet, 22 Eylül tarihinde üretimlerinin tekrar başladığını açıklamıştı. Bu açıklamalardan yaklaşık olarak 2 ay sonra İran'a ait yeni bir kripto para üretileceği, Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi tarafından açıklanmıştı.

Ancak, bu hafta içerisinde İran Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, elektrik tüketimleri 62.500 megawatt seviyelerini aştı. Yapılan resmi açıklamara göre yakın bir zamanda İran, kripto madenciliğine karşı tekrardan şaşırtıcı bir önlem alacak. İşte detayları…

İran kripto madenciliğine karşı tekrardan elektrikleri kesebilir!

Çin, kripto para madenciliği yasağının birinci yılının sonuna gelirken, halen ülkelerinde 94 düğüm kripto para madenciliği devam ediyor. Soğuk iklim şartlarının olduğu ve ucuz elektrik ücretlerinin olduğu ülkeleri tercih eden madenciler, bulundukları ülkelerin elektrik tüketimlerini büyük ölçüde etkiliyorlar. İran'da geçtiğimiz ay içerisinde elektrik tüketimi ülke genelinde 62.500 megawatt seviyelerini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Elektrik tüketiminde rekor seviyeye ulaşan İran, hükümet tarafından yetkilendirilmiş olan 118 maden işletmecisinin elektriğinin 22 Haziran tarihinden itibaren, mevsimsel artışlar öncesinde kesileceğini söyledi. 2019 yılında resmi olarak madenciliği tanımasına rağmen İran, kripto madenciliği merkezlerinin faaliyetlerini de defalarca durdurdu. Hükümet, geçen yıl elektrik talebinin rekor seviyeye ulaşmasından dolayı enerji altyapısı üzerindeki baskıyı azaltmak için iki kez kapatma emri vermişti.

Blockchain analitik firması Elliptic tarafından paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tüm Bitcoin madenciliğinin % 4,5'inin İran'da gerçekleştiği açıklandı. İran'da bulunan 118 adet madencilik şirketinin belirttilen tarihten itibaren artık ikinci bir emre kadar elektriklerini kendileri üretmeleri gerekecek.

Yaşanan bu gelişmeler sizce Bitcoin piyasasını etkiler mi? Sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz.

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