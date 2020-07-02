Kripto mesajlaşma programına sızan İngiliz polisi yüzlerce kişiyi yakaladı - Son Dakika

Kripto mesajlaşma programına sızan İngiliz polisi yüzlerce kişiyi yakaladı

İngiltere'de polisin kripto mesajlaşma programı "EncroChat" sistemine girmesi üzerine aralarında toplum tarafından "saygın" olarak görülenlerin de bulunduğu suç örgütü üyesi yüzlerce kişi yakalandı.

İngiltere'de polisin kripto mesajlaşma programı "EncroChat" sistemine girmesi üzerine aralarında toplum tarafından "saygın" olarak görülenlerin de bulunduğu suç örgütü üyesi yüzlerce kişi yakalandı.

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Ulusal Suç Ajansının açıklamasına göre, güvenlik güçleri "başarılı şekilde" Encro adlı telefonlara has EncroChat şifreli mesajlaşma sistemine sızdı.

Sistemden toplanan veriler sayesinde düzenlenen operasyonlarda 746 kişi yakalanırken, 2 tondan fazla uyuşturucu, 54 milyon sterlin ve aralarında bir AK-47'nin de (Kalaşnikof) olduğu yaklaşık 80 silah ele geçirildi.

Ulusal Suç Ajansı, 3 aydan fazla süren Avrupa çapındaki operasyonun, organize suç çetelerine daha önce görülmemiş darbe vurduğunu ve sisteme sızılması sayesinde planlanan cinayetlerin önlendiğini belirtti.

"Birçoğu kendini dokunulmaz görüyordu"

Operasyonun Londra ayağına ilişkin konuşan Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick, "Bu, sadece bir başlangıç. Bu operasyonlar sayesinde organize suç şebekelerini önümüzdeki haftalar, aylar veya muhtemelen yıllar boyunca çökertmeye devam edeceğiz." dedi.

Sky News'in konuya ilişkin haberinde, yakalananların birçoğunun kendini "dokunulmaz" olarak gördükleri, yasal yollarla elde edilmiş gibi gösterdikleri paralarla "saygın hayat" yaşadıkları belirtildi.

Kanala konuşan bir kaynak, "Birçoğu, arkadaşları ve komşuları tarafından toplumun önemli üyeleri olarak görülüyordu ama gerçekte sonsuza dek süreceğini sandıkları gizli ve göz alıcı bir hayatı yaşıyorlardı." ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca operasyonda hedef alınan bir çetenin Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bir ağ üzerinden silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığının sanıldığı bildirildi.

Aylık ücreti 1600 sterlin

Encro telefonlarda kullanılan EncroChat programı, yüksek derecede şifrelenmiş iletişim platformu sunduğunu iddia ediyordu. Aylık 1600 sterlin (13 bin 700 TL) ücreti olan ve başlarda ünlüler tarafından kullanılan platforma daha sonra suç çeteleri ilgi göstermişti.

Uçtan uca şifreleme imkanı sunan program, kendi kendini silen mesaj gönderme imkanı ile gerekli durumlarda her şeyin silinmesine izin veriyor.

İngiltere, Sterlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:39 Kaynak: AA

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