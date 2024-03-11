2024'te Kimlik Avı Saldırıları Artacak: İlk İki Ayda 97.000 Kişi Etkilendi - Son Dakika
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Kripto

2024'te Kimlik Avı Saldırıları Artacak: İlk İki Ayda 97.000 Kişi Etkilendi

2024\'te Kimlik Avı Saldırıları Artacak: İlk İki Ayda 97.000 Kişi Etkilendi

2024 yılında kripto para kullanıcıları, kimlik avı saldırıları nedeniyle büyük kayıplar yaşadı. Scam Sniffer'ın verilerine göre, yılın ilk iki ayında bu tür saldırılardan 97.000'den fazla kişi etkilendi ve 104 milyon dolar kaybedildi. En büyük darbeyi Ethereum kullanıcıları aldı ve 78 milyon dolarlık kayıp yaşandı. Sosyal medya platformlarından yapılan yanıltıcı yorumlarla kullanıcılar kimlik avı sitelerine yönlendirildi.

11.03.2024 10:13  Güncelleme: 10:18
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Kripto para birimi kullanıcıları, 2024'ün başından itibaren kimlik avı saldırılarının artan tehdidiyle karşı karşıya. Scam Sniffer'ın verilerine göre, yılın ilk iki ayında 97.000'den fazla kişi bu tür saldırılardan etkilendi.

Ethereum Kullanıcıları En Büyük Darbeyi Aldı

2024'ün başından itibaren kripto para birimi kullanıcıları, kimlik avı saldırılarının artan tehdidiyle karşı karşıya. Güvenlik şirketi Scam Sniffer'ın verilerine göre, yılın ilk iki ayında 97.000'den fazla kişi bu tür saldırılardan etkilendi ve toplamda 104 milyon dolar kaybedildi. Bu kayıplar, Ocak ayında 57,7 milyon dolar ve Şubat ayında 46,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özellikle Ethereum kullanıcıları, 78 milyon dolarlık kayıpla en çok etkilenen grup oldu. Saldırganlar, genellikle "ERC20 Permit" ve "increaseAllowance" gibi fonksiyonların onaylanması için kurbanlarını kandırarak, kullanıcıların cüzdanlarına erişim sağlayabiliyor. Tek bir zararlı imza bile tüm cüzdan içeriğinin kaybına yol açabileceği için bu durum büyük bir risk oluşturuyor.

Scam Sniffer'ın araştırmaları, birçok kurbanın Twitter gibi sosyal medya platformlarında yapılan yanıltıcı yorumlar aracılığıyla kimlik avı sitelerine yönlendirildiğini de ortaya koyuyor. Görünüşte meşru hesaplar tarafından yapılan bu yorumlar, kullanıcıları varlıklarını riske atan sahte sitelere çekmeyi amaçlıyor.

2023 yılında kripto kimlik avı saldırıları nedeniyle kullanıcıların toplamda 300 milyon dolar kaybettiği tahmin ediliyor. Bu durum, kripto para birimi güvenliğinin önemini ve kullanıcıların bu tür saldırılara karşı bilinçlendirilmesi ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor.

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Son Dakika Kripto 2024'te Kimlik Avı Saldırıları Artacak: İlk İki Ayda 97.000 Kişi Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024'te Kimlik Avı Saldırıları Artacak: İlk İki Ayda 97.000 Kişi Etkilendi - Son Dakika
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