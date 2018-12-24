Son Dakika Haberleri: Kripto Para Birimleri 2019'un En Değerli Varlık Sınıfı Olacak"

Kripto Para Birimleri 2019'un En Değerli Varlık Sınıfı Olacak"

1 saat önce

– Hisse senedi yatırım yöneticisi Travis Kling, kripto para birimlerinin 2019'da en değerli varlık sınıfı olacağı öngörüsünde bulundu.

Kripto Para Birimleri 2019'un En Değerli Varlık Sınıfı Olacak
– Hisse senedi yatırım yöneticisi Travis Kling, kripto para birimlerinin 2019'da en değerli varlık sınıfı olacağı öngörüsünde bulundu.

Klin, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kripto para birimleri hiçbir zaman geleneksel varlıkların düşüşte olduğu bir dönemde var olmadı. BTC, dünyanın en büyük parasal deneylerinden biri olan küresel niceliksel genişlemenin (QE) başında doğdu. Kripto para birimlerinin 2019'da en iyi performans gösteren varlık olma şansı oldukça yüksek" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), yaklaşık 10 yıl önce, küresel finansal krizin yıkıcı etkilerini azaltmak için, faiz oranlarını düşürerek ve trilyonlarca dolar değerinde devlet tahvili ve mortgage temelli menkul kıymet satın alarak, niceliksel genişleme (QE) uygulamasını başlatmıştı.

Yaklaşık 10 yıl süren uygulamanın ardından Fed'in yanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ), söz konusu tahvil ve menkul kıymet alımlarını azaltarak sıkılaşmaya gitmesi ve diğer bazı faktörler, küresel ekonomideki gerilemenin ana nedenleri arasında gösteriliyor.

Kling'in ayrıca, QE başladıktan hemen sonra 2009 yılında ortaya çıkan kripto para birimlerinin, yıl boyunca görülen ayı piyasasından etkilendiğini ve riskli bir varlık sınıfı olarak değerlendirilmeleri nedeniyle daha da etkilenebileceğini belirtti ve "Kripto para birimlerinin geleneksel varlık sınıflarından çok daha önce dibi görmesi beni şaşırtmaz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:40 Kaynak: DHA

Ekonomi
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