Son Dakika Haberleri: Kripto Para Birimleri Bir Peri Masalından İbaret"

Kripto Para Birimleri Bir Peri Masalından İbaret"

8 dakika önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) konsey üyesi ve Estonya Merkez Bankası Guvernörü Ardo Hansson, kripto para birimlerinin bir "peri masalından ibaret" olduğunu ve kripto para birimleri balonunun "çoktan sönmeye başladığını" ileri sürdü.

Kripto Para Birimleri Bir Peri Masalından İbaret
– Avrupa Merkez Bankası (ECB) konsey üyesi ve Estonya Merkez Bankası Guvernörü Ardo Hansson, kripto para birimlerinin bir "peri masalından ibaret" olduğunu ve kripto para birimleri balonunun "çoktan sönmeye başladığını" ileri sürdü.

Hansson, Letonya başkenti Riga'da katıldığı bir konferansta, kripto para birimlerinin "saçmalıktan başka bir şey olmadığını" söyledi ve ekledi:

"Kripto para birimleri balonu çoktan çökmeye başladı ve belki de bu çöküşün nereye kadar gideceğini ve yeni bir dengeye ulaştığımızda bu balondan geriye ne kaldığını takip etmeliyiz.

"Birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bu duruma nasıl düştüğümüzü ve bu peri masalına nasıl kandığımızı düşünüyor olacağız."

Hansson, yasa düzenleyicilerinin yatırımcıları korumaya odaklanması gerektiğini belirtti ve "eğer büyükanneler kripto para birimleri yatırımı yapmaya başlarsa" o zaman ciddi problemler oluşabileceğini söyledi. Kripto para birimlerine yönelik diğer eleştirilere paralel olarak Hansson ayrıca, söz konusu teknolojinin yasaya aykırı eylemlerin finansmanında kullanılabilecekleri uyarısında bulundu ve kripto para birimlerinin kara para aklama gibi eylemlerde kullanılıyor olması sebebiyle ülke ekonomilerine potansiyel olarak zarar verdiğini de ekledi.

CryptoGlobe'un Kasım 2018'de yayınladığı bir raporda, Estonya'nın 2018'de 900'den fazla kripto lisansı verdiğini ortaya koymuş ve söz konusu lisansların 500'ünün yerel dijital para birimi borsalarına, 440'ının da kripto cüzdan servisi sağlayıcılarına verildiğini duyurmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

Ekonomi
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