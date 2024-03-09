Bitcoin ve Ethereum, Hisse Senetleriyle Korelasyonunu Azaltarak Yükseliş Trendine Devam Ediyor - Son Dakika
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Bitcoin ve Ethereum, Hisse Senetleriyle Korelasyonunu Azaltarak Yükseliş Trendine Devam Ediyor

Bitcoin ve Ethereum, Hisse Senetleriyle Korelasyonunu Azaltarak Yükseliş Trendine Devam Ediyor

Geçtiğimiz hafta, Bitcoin ve Ethereum'un hisse senetleriyle olan korelasyonlarını azaltarak finansal piyasalarda yeni bir dönemin habercisi oldukları belirtildi. Bitcoin ve Ethereum, S&P 500 endeksini geride bırakarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitcoin'in yeni zirveye ulaşması ve sosyal medyada yapılan tartışmaların artması, yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor.

09.03.2024 13:16
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Geçtiğimiz hafta, kripto para birimleri piyasası, geleneksel hisse senedi endeksi S&P 500'e kıyasla dikkate değer bir performans sergileyerek yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekti. Santiment'in analizine göre, bu iki dijital varlık, hisse senetleriyle olan korelasyonlarını büyük ölçüde azaltarak finansal piyasalarda yeni bir dönemin habercisi oldular.

Yatırımcılar Kripto Para Birimlerine Yöneldi

Son haftalarda Bitcoin (BTC) ve Ethereum (Ether), S&P 500 endeksini geride bırakarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitcoin, Coinbase borsasında 70.199 dolarlık yeni bir rekor seviyeye ulaşırken Ethereum da 4.000 dolara yaklaşarak önemli bir yükseliş yaşadı. Bu yükselişler karşısında S&P 500 endeksi sadece yüzde 0,5 artış gösterebildi.

On-chain veri analiz firması Santiment'in verilerine göre Bitcoin yüzde 10, Ethereum ise yüzde 14,7 değer kazanarak hisse senetlerinden ayrıştı. Bu durum, Bitcoin ve Ethereum'un şu anda hisse senetleriyle neredeyse hiç korelasyon göstermediğini ve yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattığını gösteriyor.

Bitcoin'in yeni zirveye ulaşmasıyla birlikte sosyal medyada Bitcoin hakkında yapılan tartışmalar da arttı. Santiment'in verilerine göre bu tartışmaların oranı yüzde 27,5 seviyesinde. Bu coşku, Bitcoin'in 60.000 doları aştığı önceki dönemlere göre daha düşük olsa da piyasada hala FOMO (kaybetme korkusu) ve açgözlülük gibi olumlu sinyaller mevcut.

Aktif olmayan birçok Bitcoin cüzdanının tekrar harekete geçerek BTC'yi piyasaya sürmesi de tipik bir boğa piyasası belirtisi olarak yorumlanıyor. Bu durum, Bitcoin'in yükseliş trendinin devam edebileceğini gösteriyor. Son olarak hisse senetleriyle olan korelasyonun azalması ve piyasadaki olumlu sinyaller, Bitcoin ve Ethereum'un yükseliş trendinin devam edebileceğini işaret ediyor.

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SON DAKİKA: Bitcoin ve Ethereum, Hisse Senetleriyle Korelasyonunu Azaltarak Yükseliş Trendine Devam Ediyor - Son Dakika
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