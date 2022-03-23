Kripto para birimleri nasıl en güvenli ve en karlı yatırım araçlarından biri haline geldi? - Son Dakika

Dijital varlıkların geleneksel finansal araçlarla nasıl olumlu bir şekilde karşılaştırıldığını ve sanal paranın getiri derecelendirmesinde alternatiflerden nasıl daha iyi performans gösterdiğini anlatıyoruz.

Kripto para X geleneksel finansal araçlar

Aralık 2021'de FinExpertiza'daki analistler, yılın başında yatırılan her 15000 lira için popüler finansal araçların getirisini hesapladı. Çalışmanın sonuçları, en büyük sermayeye sahip kripto para birimi olan bitcoin'in (BTC) art arda ikinci yıl için derecelendirme lideri olmaya devam ettiğini gösterdi.

Coinlerin yıl içindeki büyümesi %74 oldu. Kârlılığın ikinci sırasında, geniş bir farkla yeni binalar vardı. 2021 için emlak fiyatları %28,7 arttı. Bitcoin'deki yatırımlardan elde edilen gelir seviyesinin, en yakın rakibe kıyasla 2 kattan fazla olduğu ortaya çıktı.

Gelecekte, BTC yatırımcılarının geleneksel finansal araçları tercih eden emsallerinden önemli ölçüde daha fazla kazanmaya devam edebilmeleri mümkün olduğunu savundular . Bunun en az 2 nedeni var:

1. Büyüme, bitcoin koduna programlanmıştır. Yaklaşık her 4 yılda bir, sınırlı sayıda kripto para birimi ağı yarıya iniyor - coinler serbest bırakma oranında 2 kat azalıyor. Sanal varlıkların artan popülaritesine yol açan finansal piyasanın dijitalleşmesiyle birlikte piyasadaki BTC arzının azalması, bitcoin döviz kurunu yukarı itiyor.

Yıllara göre kripto para hareketinin tarihi, piyasa aşırı doygunluk anlarında coinlerin düzeltmeye girdiğini gösteriyor. Aynı zamanda, genel dinamikler olumlu olmaya devam ediyor.

Yıla göre bitcoin oranı değişiklikleri istatistikleri. Kaynak: CoinDance

2. Kripto para piyasası merkezi değildir. Dijital varlıklar, jeopolitik çatışmalara geleneksel finansal araçlar kadar güçlü tepki vermez.

Gerçek şu ki, düzenleyicilerin kripto para birimini doğrudan etkileyecek araçları yok. Örnek olarak bitcoin kullanan tezi ele alalım. Toplam 21 milyon coin basılacak. Sınırlı konu, coin kodunda belirtilmiştir. Ayar değiştirilemez. Bu arada maliyet konusu sınırlı değildir. Yetkililer istedikleri kadar para basıp piyasaya dökebilirler. Yine de, niceliksel genişleme politikalarının sonuçlarının gösterdiği gibi, ekonominin nakit ile yapay olarak taşması, her zaman devalüasyonuna yol açar.

Ek olarak, kripto para piyasasında paraya erişimi sınırlayabilecek bir düzenleyici yoktur, bu da kullanıcıların herhangi bir yasağın getirilmesinden korkmamaları anlamına gelir.

Merkezi olmayan bir piyasada, varlıklarınız üzerinde tam kontrol sağlamak her zaman mümkündür. Bu, yatırım risklerini azaltmak isteyen kripto endüstrisine yeni kullanıcıları çekmeye devam eden kripto para birimlerinin ana avantajlarından biridir.

Kripto para birimine nasıl yatırım yapılır

Kripto para birimlerinin geleneksel finans piyasasını yıllardır fırtına gibi almasına rağmen, kripto endüstrisindeki kullanıcıların karşı karşıya olduğu bir takım sorunlar hala var. Bunlar arasında dil engeli ve teknik zorluklar vardır.

Aynı zamanda piyasada kripto endüstrisine girişi basitleştirmeye çalışan projeler var. Bu tür gelişmeler, yeni gelenlerin birikimlerini kripto para birimleriyle güvence altına almalarına ve özel eğitim almadan dijital varlık pazarında kazanmaya başlamalarına yardımcı olur. Ekibinin bu ve diğer birçok sorunu çözdüğü projelerden biri – Hi. Yatırımcıların neden ilk etapta bu platforma dikkat etmesi gerektiğini anlatıyoruz.

Hi, kripto para birimlerinden kazanmaya başlamanın kolay olduğu en geniş hizmet setine sahip en işlevsel ve basit uygulamadır. Teknik olarak, geliştiricilerin dijital bir bankayı, kripto paraborsasını, yatırım uygulamasını ve P2P ödemeleri için bir platformu birleştirdiği 3,3 milyon kullanıcı kitlesine sahip süper bir uygulama.

Hi'nin işlevselliğini göstermek için, superapp'ı finans piyasasındaki en yakın rakiplerle karşılaştırmak yeterlidir:

Hi'nin işlevselliğinin en yakın rakipleriyle karşılaştırılması. Kaynak: whitepaper Hi İşiniz için ihtiyacınız olan tüm araçlara tek bir platformun duvarları içinde sahip olmak, zamandan tasarruf etmenize ve işletme maliyetlerini düşürmenize yardımcı olur.

Hi'ın diğer faydalarını düşünün:

Nakit araçları platforma entegre edilmiştir. Kripto para piyasasının aktif büyümesine rağmen, geleneksel paranın egemenliğini inkar etmek saçmadır. Günlük yaşamda çoğu insan nakit ile ödemeye devam ediyor, bu da şu an için yeri doldurulamaz olduğu anlamına geliyor. Diğer platformların çoğundan farklı olarak Hi, hem yerel hem de dijital parayı işlemek için gerekli tüm araçlara sahiptir.

Hi, Android ve iOS için bir mobil uygulama olarak mevcuttur. Bu, proje araçlarının her zaman parmaklarınızın ucunda olacağı anlamına gelir.

Proje, kullanıcılara para kazanmak için oldukça karlı araçlar sunuyor. Örneğin, platformun simgesi - HI - istiflemede yılda %40'a kadar kazanç sağlayabilir. Platform içi komisyonlarda indirimler, yaşam tarzı kutu abonelikleri ve beş yıldızlı otellerde indirimler de dahil olmak üzere HI sahipleri için çeşitli avantajlar da mevcuttur.

Hi yatırım için ilginç bir proje olarak da görülebilir. Piyasa katılımcılarının dijital varlıklara artan ilgisinden kazanılacak para var. Kar elde etmek için bir seçenek, HI coin yatırımı yapmaktır.

Özetle

Kripto para birimleri bir yatırım aracı olarak etkinliğini kanıtlamıştır. Bugün dijital varlıklardan kazanmaya başlamak için tek yapmanız gereken tek bir uygulama - süper uygulama Hi. Bu Platform, kullanıcılara iki dünyayla etkileşim kurmak için etkili araçlar sunar: kripto ve nakit ve ayrıca para kazanmak için birçok araç.