Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz - Son Dakika

Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz

26.04.2021 15:04
Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz, System.String[]

2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan bir şirketin CEO'su, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. CEO, "Kurucuların bir çoğunu tanıyorum. Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz." ifadelerini kullandı.

Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiası sonrası Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in yakalanmasının ardından kız kardeşi Serap Özer de yakalandı. Operasyonda, gözaltı sayısı 69'a yükselirken 11 kişinin arandığı bildirildi.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever, Faruk Fatih Özer'in gözaltına alınan ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in ifadelerini şu şekilde aktardı:

Şirketin mali işlerden sorumlusu olduğu iddiası vardı. Yani paranın başında olduğu iddia ediliyordu. Serap Özer bu iddiaları kabul etmedi. 'Muhasebesiyle ilgilenmiyorum' dedi ve suçlamaları kabul etmiyorum dedi.

Güven Özer, gizli ortak iddiası vardı. Özer iddiaları kabul etmedi. Medyaya yaptığı açıklamanın aynısını yaptı. Kardeşim beni de dolandırıp gitti dedi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 69'a yükseldi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı belirlenince iadesi için girişimlerde bulunuldu. Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'GÖRSENİZ DEĞİL PARA YATIRMAK ÇAY BİLE İÇMEZSİNİZ'

Kripto para borsası şirketlerine teknolojik altyapı desteği sunan bir şirketin CEO'su Ali Sermet Taşdöğen, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Kurucuların bir çoğunu tanıyorum. Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz. Bir masa bir kasa şeklinde kuruldular. Eski bankerlerde olduğu gibi... 10-15 bin lirası olan şirketi kuruyor. Ne finansal gücü var ne teknolojik alt yapısı. Mali güçleri zayıf olduğu için yatırımcıların kripto parasını bozdurup kira, maaş gibi ödemeleri yapan var. Yine bu gelen para ile lüks otomobil alan da oldu yat alan da" ifadelerini kullandı.

Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz

Kripto, Thodex, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz - Son Dakika Ekonomi


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