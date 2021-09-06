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"Kripto para borsalarından 2,2 milyar dolar çalındı" - Son Dakika

"Kripto para borsalarından 2,2 milyar dolar çalındı"

06.09.2021 11:42

Dünya genelinde 2014 yılından bu yana siber korsanlar tarafından kripto para borsalarına yönelik yapılan saldırılarda en az 2,2 milyar dolar değerinde kripto para çalındığını söyleyen Avukat Murat Aydar, "Kripto para borsalarının ülkemizde hukuki statüsünün olmaması, siber saldırılar ya...

Dünya genelinde 2014 yılından bu yana siber korsanlar tarafından kripto para borsalarına yönelik yapılan saldırılarda en az 2,2 milyar dolar değerinde kripto para çalındığını söyleyen Avukat Murat Aydar, "Kripto para borsalarının ülkemizde hukuki statüsünün olmaması, siber saldırılar ya da dolandırıcılık sonucunda mağdur olan kullanıcıların zararlarının tazmin edilmesini zorlaştırıyor" dedi.

Özellikle Kovid-19 salgınıyla birçok yatırımcının kripto paralara yöneldiğini belirten Avukat Murat Aydar, "Kripto para alım-satımı konusunda hizmet veren borsalar bu dönemde artan taleple ciddi bir portföye ulaştı. Bu hızlı yükseliş kripto para borsalarının yeni kullanıcılara ulaşma iştahını kabarttı. Birçok borsa, pazarlama ve reklam çalışmalarında kullanıcılarının yatırımlarını kullandı. Ani değer kayıplarında kullanıcılar paralarını çekmek istediklerinde de bu talebi karşılayamadılar. Borsalar sistemin sürdürülebilirliği sağlayamadığı gibi hukuki bir düzenlemenin olmaması, yatırımcıların zarar görmesini de daha olası kıldı" dedi.

"KULLANICILAR PARALARINI GERİ ALAMAYABİLİR"

Bugüne kadar kripto para borsalarına yapılan siber saldırılarda da büyük vurgunlar yapıldığını söyleyen Av. Aydar şu ifadeleri kullandı:

"Kripto para yatırımcılarının borsalarda karşılaşabileceği tek sorun, Thodex örneğindeki gibi paraların çalınıp yurt dışına kaçılması değil. Siber saldırganlar da bugüne kadar dünya genelinde ses getiren büyük hırsızlıklara imza attı. 2014'te Japonya merkezli MTGox kripto para borsasından 450 milyon dolar değerinde bitcoin çalındı ve hiçbir kullanıcıya geri ödeme yapılmadı. Aynı şekilde 2018'de İtalya merkezli BitGrail kripto para borsasından da 146 milyon dolarlık kripto para çalınarak 230 bin kullanıcı mağdur edildi. Bu yıl ise Poly Network'e yapılan saldırıda 610 milyon dolar hacklendi. Neyse ki korsanlar parayı iade etti ve müşterilere geri ödeme yapıldı. Son dönemde blockchain teknolojisindeki gelişmelerle ve borsaların da iyi niyetli yaklaşımıyla sorunlar çözülüyor gözükse de büyük ölçüde denetime tabi olmayan bu borsaların olası saldırılarda kullanıcıların paralarını geri alması hiçbir şekilde garanti altında alınamıyor."

"KRİPTO PARA BORSALARINDAN MAĞDUR OLANLARIN ATABİLECEĞİ İKİ ADIM VAR"

Kripto para borsalarından ya da yapılan siber saldırılardan mağdur olanların yapabileceği ilk şeyin suç duyurusunda bulunmak olduğunu söyleyen Av. Murat Aydar, "İkinci adımda ise hem şirkete hem de yönetim kurulu üyelerine karşı Türk Ticaret Kanunu'nun 553. Maddesi gereği sorumluluk davası açılabilir. Ancak bahsedilen kişilerin üzerinde bir mal varlığı yoksa ve hesaplarının izi sürülemiyorsa, dava kazanılsa da kaybedilen yatırımların geri alınabilmesi mümkün olmayabilir. Dolandırıcılığın ve siber saldırılardan kaynaklı zararın önüne geçebilmek için teknolojik altyapısı sağlam, fonlar oluşturarak kullanıcı zararlarını karşılayan ve yatırılan para karşılığında teminat mektubu veren kripto para borsaları tercih edilmeli" şeklinde konuştu.

"MÜVEKKİLLERİMİN KAYBI 5 MİLYON LİRAYI AŞTI"

Halihazırda kripto para borsası mağduru olanlarının sayısının giderek arttığını aktaran Av. Aydar, "Yalnızca benim müvekkillerimin dolandırıcı kripto para borsalarından kaybı 5 milyon liranın üzerinde. Benzer binlerce mağdur olduğunu biliyoruz. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunsak da çoktan yurtdışına kaçtıkları için cezai hiçbir yaptırım uygulanamıyor. Kripto para borsalarının hukuki statüsü tam olarak belirtilmediği için de SPK, BDDK veya Merkez Bankası mevzuatına göre faaliyet göstermeleri için izin alma zorunluluğu bulunmuyor. Bu tarz mağduriyetlerin yaşanmaması adına yatırımcıları güvenceye alacak düzenlemeler bir an önce getirilmeli" dedi.


Kripto para borsalarından 2,2 milyar dolar çalındı

Dolandırıcılık, Kripto, Borsa, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kripto para borsalarından 2,2 milyar dolar çalındı' - Son Dakika


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