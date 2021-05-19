Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu

Merkez bankası:

Kripto para su götürmez bir gerçek, ya merkez bankaları kendi kripto parlarını da çıkarır bir A.Ş. firma gibi halka açılırlar ya da bir şahıs firması gibi süpürülür giderler. Tabiki eleştirecekler 11 malesef 1.5 değil tam olarak 2 dir şeffaftır