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Bithumb, Mali Darboğaz ve Halka Arz Planlarını Erteledi - Son Dakika
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Bithumb, Mali Darboğaz ve Halka Arz Planlarını Erteledi

Bithumb, Mali Darboğaz ve Halka Arz Planlarını Erteledi

Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, 2023 mali yılında yaşanan yüzde 57,6'lık gelir düşüşünü ve net kârdaki yüzde 74,5 azalmayı kripto piyasalarındaki dalgalanmalara bağladı. Bithumb, halka arz planlarını ise eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jeong-hoon'un durumunun gözden geçirilmesi ve iç stratejilerin yeniden değerlendirilmesi gibi nedenlerle erteledi.

03.04.2024 14:22  Güncelleme: 14:28
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Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, 2023 mali yılında yaşanan yüzde 57,6'lık gelir düşüşünü ve net kârdaki yüzde 74,5 azalmayı kripto piyasalarındaki dalgalanmalara bağladı. Bununla birlikte şirket aynı zamanda halka arz planlarının ertelendiğini duyurdu.

Bithumb, Mali Darboğaz ve Halka Arz Planlarını Erteledi

Güney Kore'nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, 2023 mali yılına ait gelir raporunu açıkladı. Bithumb Korea tarafından yapılan açıklamaya göre, borsanın yıllık geliri bir önceki yıla göre yüzde 57,6 oranında azalarak 1.358 milyar wona düştü. Açıklanan verilerde ayrıca net kar yüzde 74,5 azalışla 243 milyar won olarak belirlendi. Bu düşüşlerin ana sebebi olarak kripto piyasalarındaki dalgalanmalar gösterildi.

Bithumb, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde uygulamaya koyduğu ücretsiz ticaret politikasıyla gelirlerdeki azalışa katkıda bulunduğunu kabul etti. Açıklanan olumsuz mali tablolardan bağımsız olarak şirket dördüncü yıl üst üste kâr etmeyi başardı. Söz konusu finansal zorluklara rağmen Bithumb, hizmet kalitesini artırma ve performansını iyileştirme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Bu finansal durum Crypto.com'un Güney Kore'deki perakende yatırımcılar için yeni bir kripto para birimi ticaret uygulamasını başlattığını duyurduğu bir döneme denk geldi. Bu gelişme Bithumb'ın pazar payı açısından yeni bir rekabet ortamıyla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.

Diğer bir yandan Bithumb'ın halka arz planlarına dair güncellemeler de gündemde. Şirket, Kosdaq'ta bir halka arz gerçekleştirmeyi hedefliyordu ancak eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jeong-hoon'un durumunun gözden geçirilmesi ve iç stratejilerin yeniden değerlendirilmesi gibi nedenlerle bu planlar ertelendi. Bu erteleme Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu'nun kripto firması yöneticileri için yeni düzenlemeler getirme teklifinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Son olarak yeni düzenlemeler, yöneticilerin göreve başlamadan önce gerekli onayları almalarını zorunlu kılacak.

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Son Dakika Kripto Bithumb, Mali Darboğaz ve Halka Arz Planlarını Erteledi - Son Dakika

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