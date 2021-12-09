Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran Kenan A. ve H.Ö. tarafından geçen yıl kullanıma sunulan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Kenan A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi. İstanbul'da sorgusu tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi - Son Dakika