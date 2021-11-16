Kripto para borsası Huobi'den bir kullanıcıyı uzaya gönderecek çekiliş - Son Dakika

–Kripto para borsası Huobi, 'Infinity' (Sonsuzluk) olarak belirlediği kutlama teması kapsamında bir kullanıcısını çekilişle uzaya yolluyor. 8'inci yıl kutlamaları kapsamında yapılacak çekiliş, bir kripto para borsasının bu şekilde verdiği ilk ödül olacak.

Kripto para borsası Huobi, 8'inci yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği 'Infinity' (Sonsuzluk) temalı çekilişle bir kullanıcısını uzaya yollayacağını açıkladı. Kripto para borsasının bu şekilde verdiği ilk ödül olacak 500 bin dolar değerindeki uzay seyahat ile Huobi Global kullanıcılarından biri, uzaya gitme deneyimi yaşamış olacak.

Çekilişin kazananı, sıkı bir eğitim ve sağlık kontrollerinin ardından atmosferin dış tabakasına çıkarak yerçekimsiz ortamda dünyanın manzarasını görme fırsatı elde edecek. Bu çekilişin yanı sıra çeşitli kampanyalarla kullanıcılara milyonlarca dolar tutarında ödül de dağıtılacak.

"BİR KİŞİYE HAYATININ FIRSATINI VERMEK İSTİYORUZ"

konuya ilişkin konuşan Huobi Group'un Kurucu Ortağı Du Jun, "Bu küresel çekilişi başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Uzay teknolojisi ciddi sıçramalarla büyüyor, sınırları aşıyor ve biz de şanslı bir kişiye hayatının fırsatını vermek istiyoruz. Uzay kavramının, herkese imkansıza erişme fırsatı verme konusundaki küresel vizyonumuzla uyumlu olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Huobi Global Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş ise "Sonsuzluk (infinity) teması üzerine kurguladığımız kampanyalarımız ve kutlamalarımız ile "finansın geleceğine" dikkat çekmek istiyoruz. Dijitalleşmenin her gün hız kazandığı şu günlerde Huobi olarak 8. yıl kutlamalarında bir kullanıcımıza çekilişle hediye edeceğimiz uzay yolculuğunun çok anlamlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ÇEKİLİŞİN DETAYLARI

Uzay Uçuşu – Büyük Çekilişin detayları ile ilgili ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Büyük çekiliş, 16 Kasım Salı günü 20: 00 ile 16 Aralık Perşembe 20.00 arasında tüm yeni ve mevcut Huobi Global kullanıcılarına açıktır. Gerekli Kimlik Doğrulama (KYC) süreçlerinden geçen tüm kullanıcılar kampanya sayfasında gerekli bilgileri girerek çekilişe katılabilir.

"Kullanıcısı olmayanlar, hesap açmaya yönlendiren bir pencere ile karşılaşacaktır. Alternatif olarak, Huobi Global mobil uygulamasını Android veya Apple uygulama mağazalarından indirerek de bir hesap açabilirler. Her katılımcıya numaralı bir sanal uzay bileti verilecek ve kampanya sona erdiğinde rastgele bir şanslı kullanıcı seçilecektir.

"Kazanan, 30 Aralık'da Huobi'nin resmi Twitter hesabında duyurulacak ve e-posta yoluyla bildirilecek. Kazanan, detaylı bir kontrol ve fiziksel sağlık testlerinden geçecek ve bir eğitim programına dahil olacak.

"Bu eğitim süresi boyunca Huobi, yaşam masraflarına yönelik cüzi bir miktar maaşın yanı sıra ilgili tüm seyahat, vize ve hazırlık masraflarını karşılayacak. Uzay uçuşuyla ilgili ayrıntılar, kazananın seçilmesi ve bilgilendirilmesinin ardından açıklanacak."