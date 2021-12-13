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Kripto Para Borsası Huobı Uzaya Çekilişle Bir Kişi Gönderecek - Son Dakika

Kripto Para Borsası Huobı Uzaya Çekilişle Bir Kişi Gönderecek

13.12.2021 22:09
Kripto Para Borsası Huobı Uzaya Çekilişle Bir Kişi Gönderecek

Kripto para borsası Huobi, 8inci yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği 'Infinity' (Sonsuzluk) temalı çekilişle bir kullanıcısını uzaya yollayacağını açıkladı.

Kripto para borsası Huobi, 8inci yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği 'Infinity' (Sonsuzluk) temalı çekilişle bir kullanıcısını uzaya yollayacağını açıkladı. Kripto para borsasının bu şekilde verdiği ilk ödül olacak 500 bin dolar değerindeki uzay seyahat ile Huobi Global kullanıcılarından biri, uzaya gitme deneyimi yaşamış olacak.

Çekilişin kazananı, sıkı bir eğitim ve sağlık kontrollerinin ardından atmosferin dış tabakasına çıkarak yerçekimsiz ortamda dünyanın manzarasını görme fırsatı elde edecek. Bu çekilişin yanı sıra çeşitli kampanyalarla kullanıcılara milyonlarca dolar tutarında ödül de dağıtılacak.

Konuya ilişkin konuşan Huobi Group'un Kurucu Ortağı Du Jun, "Bu küresel çekilişi başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Uzay teknolojisi ciddi sıçramalarla büyüyor, sınırları aşıyor ve biz de şanslı bir kişiye hayatının fırsatını vermek istiyoruz. Uzay kavramının, herkese imkansıza erişme fırsatı verme konusundaki küresel vizyonumuzla uyumlu olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

<a class='keyword-sd' href='/kripto-para/' title='Kripto Para'>Kripto Para</a> Borsası Huobı Uzaya Çekilişle Bir Kişi Gönderecek
Alphan Göğüş.

Huobi Global Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş ise "Sonsuzluk (infinity) teması üzerine kurguladığımız kampanyalarımız ve kutlamalarımız ile finansın geleceğine dikkat çekmek istiyoruz. Dijitalleşmenin her gün hız kazandığı şu günlerde Huobi olarak 8. yıl kutlamalarında bir kullanıcımıza çekilişle hediye edeceğimiz uzay yolculuğunun çok anlamlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

SONUÇ 30 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Büyük Çekilişin detayları ile ilgili ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Büyük çekiliş, 16 Kasım Salı günü 20: 00 ile 16 Aralık  Perşembe 20.00 arasında tüm yeni ve mevcut Huobi Global kullanıcılarına açıktır. Gerekli Kimlik Doğrulama (KYC) süreçlerinden geçen tüm kullanıcılar kampanya sayfasında gerekli bilgileri girerek çekilişe katılabilir."

"Kullanıcısı olmayanlar, hesap açmaya yönlendiren bir pencere ile karşılaşacaktır. Alternatif olarak, Huobi Global mobil uygulamasını Android veya Apple uygulama mağazalarından indirerek de bir hesap açabilirler. Her katılımcıya numaralı bir sanal uzay bileti verilecek ve kampanya sona erdiğinde rastgele bir şanslı kullanıcı seçilecektir."

"Kazanan, 30 Aralık'ta Huobi'nin resmi Twitter hesabında duyurulacak ve e-posta yoluyla bildirilecek. Kazanan, detaylı bir kontrol ve fiziksel sağlık testlerinden geçecek ve bir eğitim programına dahil olacak."

"Bu eğitim süresi boyunca Huobi, yaşam masraflarına yönelik cüzi bir miktar maaşın yanı sıra ilgili tüm seyahat, vize ve hazırlık masraflarını karşılayacak. Uzay uçuşuyla ilgili ayrıntılar, kazananın seçilmesi ve bilgilendirilmesinin ardından açıklanacak."

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Kripto Para Borsası Huobı Uzaya Çekilişle Bir Kişi Gönderecek

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Kripto Para Borsası Huobı Uzaya Çekilişle Bir Kişi Gönderecek - Son Dakika


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