Kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda başsavcılığın şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.