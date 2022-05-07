Kripto para borsasını bastık, Bitcoin artacak mı? Sorduk! - Son Dakika
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Kripto para borsasını bastık, Bitcoin artacak mı? Sorduk!

07.05.2022 00:26
Kripto para borsasını bastık, Bitcoin artacak mı? Sorduk!

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda ICRYPEX ofisini ziyaret ettik.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren kripto para birimleri, günümüzde en çok tercih edilen yatırım aracı haline geldi. ICRYPEX ofisini ziyaret ederek kripto para borsalarının nasıl bir çalışma sistemi olduğuna göz attık.

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ICRYPEX ofis turu: Kripto para borsasında işler nasıl yürüyor?

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda ICRYPEX'i ziyaret ettik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

ICRYPEX web sitesini ziyaret etmek için buraya tıklayın

Ziyaretimize, ICRYPEX'te en çok dikkat çeken bölümlerden biri Hazine ile başladık. Risk yönetimi ve alım/satım gibi işlerin yürütüldüğü Hazina bölümü, kripto para borsalarında büyük öneme sahip. Gün içerisinde piyasada fiyatlama ve geçen işlemleri takip eden ekip, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyor.

Pazarlama bölümünü yerli ve yabancı ICRYPEX müşterileriyle iletişime geçen bölüm olarak tanımlayabiliriz. Hem kurumsal iletişim hem de pazarlama işlerini üstlenen ekip, müşteri ihtiyaçlarına ve davranışlarına göre uygun pazarlama stratejileri geliştiriyor. Günlük ve haftalık bülten seçeneklerine sahip olan ICRYPEX, müşterilerinin daha fazla kazanç elde edebilmesi için çalışma yürütüyor.

Kripto para borsaları da finansal piyasaların bir parçası haline geldi. ICRYPEX strateji ekibi, makro etmenlerin kripto paralara olan etkilerini inceleyerek finansal piyasalar hakkında bilgilendirme yapıyor.

ICRYPEX yazılım ekibi, hem kripto para borsasının kullanıcı deneyimini artırıyor hem de borsanın güvenliğini sağlıyor. Ar-ge merkezi olarak tanımlanan ICRYPEX, kripto para borsası haricinde NFT platformuna da sahip.

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Kaynak: Shiftdelete

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