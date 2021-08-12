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Kripto para borsasının Türkiye'deki platformuyla ilgili "nitelikli dolandırıcılık" iddiası - Son Dakika

Kripto para borsasının Türkiye'deki platformuyla ilgili "nitelikli dolandırıcılık" iddiası

12.08.2021 15:52
Kripto para borsasının Türkiye'deki platformuyla ilgili

Esnaf Sarper Dağlı'nın kripto para borsasının Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veren platforma bağlı şirketine yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paranın akıbetinin...

Esnaf Sarper Dağlı'nın kripto para borsasının Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veren platforma bağlı şirketine yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paranın akıbetinin araştırılmasını istedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Dağlı, hazırladığı ek dilekçeyi soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduktan sonra, söz konusu alım satım platformundan dolayı yaşadığını iddia ettiği mağduriyetle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kripto para yatırımcıları çok dikkatli olsun"

Merkezi İstanbul'da olan dünyaca ünlü bir kripto borsasının mağduru olduğunu, burada kendi para birimlerinin de bulunduğunu aktaran Dağlı, "Bana günlük getiri vadettiler. Bu borsanın resmi banka hesaplarına 234 bin lira yatırdım. Sistemden belli bir süre gelir elde ettim. Devamlı hesaplarımı inceledim. Hesabıma baktığımda paramın buharlaştığını ve sitenin kapandığını gördüm, borsaya ulaşmaya çalıştım. Bana, 'Elimizden geleni yapacağız' dediler. Bir sonuç çıkmayınca savcılık sürecini başlattım." dedi.

Dağlı, kripto para yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Yargıya, adalete sesleniyorum. Yatırımcıları korusunlar. Yatırımcılar çok dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

Başsavcılık paranın akıbetinin araştırılmasını istedi

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, adresi Şişli'de görülen şüpheli şirkete bir yazı gönderdi.

Bu yazıda, müşteki Sarper Dağlı'nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılması, paranın nereye gönderildiği, herhangi bir çekim işlemi olup olmadığı, müşteki mağduriyetinin giderilip giderilmediğinin araştırılarak başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

Suç duyurusu dilekçesinden

Başsavcılığa daha önce sunulan suç duyurusu dilekçesinde Dağlı, "14 Haziran'da, 28 bin dolara karşılık olarak 234 bin 123 liralık miktarı herhangi bir kripto para almadan, yatırım amacıyla şüpheli BN Teknoloji A.Ş. Binance Tr. üzerinden bir banka hesabına yatırdığı, 23 Haziran'da kar payı olarak 227 doların hesabına geçtiği ancak 24 Haziran'da kontrol ettiğinde hesabında paranın olmadığını fark ettiği" beyanında bulunuyor.

Dilekçesinde, şüpheli şirkete mail gönderdiğini, şirket yetkililerinin kontrolü sağlayıp geri döneceklerini bildirdikleri halde herhangi bir dönüş yapılmadığını ve dolandırıldığını fark ettiğini kaydeden Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketin tanıtım program sistemlerini ve projelerini tanıtan, şirkete yatırımcı sağlayan diğer şüpheli M. Ç. isimli kişiyi aradım durumu izah ettim. Paramın derhal hesabıma geçmesini istedim. Şüpheli, 'Merak etme, daha önce bu tür işlemler oldu, kurtardık, seninkini de kurtarırım' diyerek beni teskin etti. Beklediğim halde olumlu bir sonuç alamayınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldım. Şüpheli Ç, sonraki telefon görüşmelerinde bana, 'Paranın şüpheli şirket üzerinden hangi hesaplara aktarıldığı bilgisini vereceğini' söyledi. Buradan açıkça anlaşılıyor ki, şüpheli organize bir dolandırıcılık şebekesidir. İki şüpheli dışında başka şüphelilerin de işin içinde olduğu açıktır. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işlendiği için, mağduriyetimin giderilmesi adına şirket banka hesaplarına tedbir konulması ve şüpheliler hakkında dava açılmasını talep ediyorum.

Kripto para borsasının Türkiye'deki platformuyla ilgili nitelikli dolandırıcılık iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Türkiye, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kripto para borsasının Türkiye'deki platformuyla ilgili 'nitelikli dolandırıcılık' iddiası - Son Dakika


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