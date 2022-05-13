Kripto para can aldı - Son Dakika
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Kripto para can aldı

13.05.2022 11:42
Kripto para can aldı

Esenyurt'ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu(23) sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti.

Esenyurt'ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu(23) sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti. Çobanoğlu geriye sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bıraktı.

Olay, dün 17: 00 sıralarında Esenyurt Örnek mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi. Yaklaşık 600 bin TL ile borsaya giren Çobanoğlu için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak geçtiğimiz günlerde büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı.

AİLESİYLE TERS DÜŞTÜ

600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü. Büyük bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bırakarak intihar etti.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2'nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

Eyüp Çobanoğlu'nun cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Olayın yaşandığı yerde mahalle sakini olan Baran Çiftçi, "Kripto paradan dolayı adam zarar etmiş. Dairesini kripto paraya yatırmış. Zarar edince, üzerine ailevi problemler de eklenmiş. Silahla intihar etmiş diye duyduk" dedi.

(Erdal Can İçelli - Ensar Kıranlıoğlu-İHA)

Kripto para can aldı

Kripto para can aldı
Kripto para can aldı
Kripto para can aldı

YORUMLAR
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Esenyurt, İntihar, Kripto, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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