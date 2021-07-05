Üye Girişi
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı

05.07.2021 17:00
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı, System.String[]

BURSA'da Suriye uyruklu Halid Ahmed (30), kripto parada zarar ettirdiği gerekçesiyle tartıştığı iş ortağı S.S.'nin (30) para karşılığı tuttuğu iddia edilen Ali Khayata K. (22) ve Ahmad S. (21) tarafından öldürüldü.

BURSA'da Suriye uyruklu Halid Ahmed (30), kripto parada zarar ettirdiği gerekçesiyle tartıştığı iş ortağı S.S.'nin (30) para karşılığı tuttuğu iddia edilen Ali Khayata K. (22) ve Ahmad S. (21) tarafından öldürüldü. Ali Khayata K. ve Ahmad S. yakalandı, azmettirici olduğu iddia edilen S.S. ise Beyrut'a kaçmak üzereyken havalimanında gözaltına alındı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokak'ta meydana geldi. Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Halid Ahmed, iş ortağı S.S. yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia edip, S.S.'den zararını karşılamasını istedi. Bunun üzerine ortaklar arasında tartışma çıktı. S.S.'yi tehdit ettiği iddia edilen Halid Ahmed, iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı civardaki başka bir arkadaşının marketine giden Halid Ahmed, burada silahlı saldırıya uğradı. Halid Ahmed, kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. İlk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halid Ahmed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Ali Khayata K. ve Ahmad S. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelileri Kestel ilçesinde yakalayıp gözaltına alan polis, şüphelilerin otomobilindeki aramalarda suç aleti tabancayı da ele geçirdi.UÇAKLA KAÇACAKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin ifadelerinden hareketle, olayın azmettiricisinin Halid Ahmed'in ortağı S.S. olduğunu tespit etti. S.S.'nin hava yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan polis, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçtiği tespit edilen şüpheliyi Beyrut seferli uçağa binmek üzereyken gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı
Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı

Osmangazi, Suriye, Kripto, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı 17:07 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi 16:50 Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 16:48 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil 16:42 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı 16:39 Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı         
17:26
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
17:10
Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım         
17:05
Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında         
16:50
Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı         
16:44
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 18:04:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement