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Kripto para dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

4 dakika önce

Kripto para dolandırıcılarına yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Kripto para dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı, System.String[]
Kripto para dolandırıcılarına yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki kripto para dolandırıcılarına yönelik soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. KOM ekipleri, Gaziantep merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Isparta, Kahramanmaraş ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskın yapılan adreslerde, kripto para alım satımı yapan bir şirketteki bin 230 kişiden elde ettikleri 5 milyon 230 bin lira tutarındaki sanal parayı, hileli işlemler yaparak kendi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda gözaltına alınan 19 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 19 şüpheliden 6'sı serbest bırakılırken, 13 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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