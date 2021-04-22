THODEX'İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'İN HAVALİMANINDAN AYRILIRKEN FOTOĞRAFI - Son Dakika

THODEX'İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER'İN HAVALİMANINDAN AYRILIRKEN FOTOĞRAFI
22.04.2021 11:21
KRİPTO para dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.
KRİPTO para dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.
Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken footoğrafı ortaya çıktı.
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