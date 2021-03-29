Son dakika! KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL merkezli 3 ilde 12 milyon liralık "kripto para" dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde yaklaşık 12 milyon liralık "kripto para" dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına almıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nde ifadeleri alınan şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ŞEBEKENİN DOLANDIRICILIK SİSTEMİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalarda şebeke üyelerinin, bir internet sitesi üzerinden "kripto para" Bitcoin ve Etherium hesabı açarak, bu hesaplardan kripto para alım-satım işlemi yapabilmek amacıyla başka şirketlerin hesabına havale/eft yaptıkları, belirli bir süre sonra internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesaplarının askıya alınarak, bahse konu kripto paraların mağdurların bilgisi ve rızası dışında başka cüzdanlara transfer edildiği tespit edilmişti. Şebeke üyelerinin bu yolla yaklaşık 8,5 adet Bitcoin, 576 adet Etherium ve 35 bin dolar ve 12 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.

- İstanbul