KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASI; 17 ŞÜPHELİYE 10 BİN 888'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASI; 17 ŞÜPHELİYE 10 BİN 888'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30.04.2021 15:02

544 mağdurun yaklaşık 16 milyon lira ve 209 bin Euro dolandırıldığı iddia ediliyor.

544 mağdurun yaklaşık 16 milyon lira ve 209 bin Euro dolandırıldığı iddia ediliyor.

Halil Sadri YILMAZ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'DA 2016 yılında hiçbir borsada işlem görmeyen kripto para üretimi yaparak yüksek kazanç vaadiyle 544 mağduru yaklaşık 16 milyon lira ve 209 bin euro dolandırdığı iddia edilen 37 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen 17 şüphelinin Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 544 kez Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından ayrı ayrı 10 bin 888'er yıla kadar hapisleri istendi. 20 şüphelinin de değişik oranlarda hapsinin talep edildiği iddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 140 sayfalık iddianamede, kriptografik-şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ek ve sanal arzına olanak sağlayan dijital değerlere kripto para denildiği ifade edildi. Söz konusu kripto paralarla ilgili Kripto-paralar alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar. Sıklıkla Bitcoin ve türevleri ile dijital ve sanal paralar karıştırılmaktadır. Bitcoin ve türevleri dışındaki dijital ve sanal paralar, kendi başlarına para birimi değillerdir ifadeleri kullanıldı. İddianamede, kripto paranın hiçbir merkezi otorite tarafından düzenlenip denetlenemeyeceği vurgulandı.

İŞLEM GÖRMEYEN KRİPTO PARAYA YAPILAN YATIRIMDAN KAZANÇ ELDE EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Bitcoin'in de tanımı yapılan iddianamede Bitcoin'in yasal statüsü şu şekilde tanımlandı 'Pek çok ulusal merkez bankası veya bankacılık düzenleme kurumu, Bitcoin kullanımını yasaklamamış ancak finansal kurumları ve bireyleri karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyarmıştır. Bitcoin'in merkezi bir otorite tarafından denetlenmemesi, oldukça yeni bir kavram ve teknoloji olması, her bir Bitcoin kullanıcısının Bitcoin'in geleceğini belirlemesi gibi hususlar, hükümetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumları haklı olarak endişelendirmektedir. Kazanç elde edilmesi için söz konusu kripto paranın yerel olarak herhangi bir kripto para borsasında herkese açık bir şekilde işlem görmesi ve söz konusu kripto paranın kişiler tarafından alınıp satılabilir olması gerekmektedir. Herhangi bir kripto para borsasında işlem görmeyen bir kripto paraya yatırım yapılması ve bu yatırımdan kazanç elde edilmesi mümkün olmayacaktır.

HİÇBİR BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN HAYAL ÜRÜNÜ KRİPTO PARAYI SATTILAR

İddianamede tespit edilen suç örgütünün 'Coinspace' isimli şirket adı altında 'S-Coin' ve 'First Coin' isimli kripto para ürettikleri, bu kripto paraların da gelecekte çok değerleneceğini, Bitcoin gibi yatırım yapanlara çok yüksek tutarda kazançlar sağlayacağını vadederek mağdurlardan yatırım adı altında paralar toplayarak, haksız kazançlar elde ettikleri belirtildi. Coinspace'in ürettiklerini iddia ettikleri ancak 'S-Coin' ve 'First Coin' isimli sözde kripto paraların dünyanın hiçbir borsasında işlem görmediği ve tamamen hayal ürünü bir kripto para olduğu belirtilen iddianamede, suç örgütü olan Coinspace'in tanıtımını yapmak amacıyla gerek sosyal medya platformlarında gerekse fiziki mekanlarda seminerler ve toplantılar düzenledikleri ifade edildi. Şüphelilerin Coinspace'te piramit satış sistemi olarak bilinen oluşuma yatırım yapacak yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları ve sisteme çok sayıda yatırımcı dahil ettikleri anlatılan iddianamede, sisteme ilk olarak katılan kişilerin daha sonraki süreçte kendi referansıyla sisteme yeni üyeler dahil etmesiyle ilk katılan üyelerin piramit yapının üst basamaklarına çıktıkları anlatıldı.

544 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede üst basamaklara çıkan ilk üyelerin de yatırım kazancının dışında tavsiye, ekip kazancı, referans ve eşleşme bonuslarının da olduğu kaydedilerek, sisteme sürekli yeni üye kazandırılması neticesinde piramit satış sisteminin doğası gereği belirli bir süre sonra sistemin çöktüğü ve üyelerine kazanç sağlayamadığı ve yatırımcıların mağdur edilmeye başlandığı belirtildi. İddianamede yürütülen soruşturma kapsamında 544 kişinin bu şekilde mağdur olarak şikayetçi olduğu vurgulandı. Coinspace EU'nun Malta menşeili, kripto para üretim ve pazarlamasını yapan bir şirket olduğu, şirket sahibinin Mojca Plut olduğu ve İstanbul'da bir anonim şirketin ismini değiştirerek Coinspace İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli firmanın kurulduğu kaydedildi. İsmi değiştirilen firmanın yetkilisinin Selçuk Ö. olduğu belirtilen iddianamede, 2016 yılı Mart ayından itibaren şirketin banka hesaplarına yüksek tutarlarda para girişlerinin ve çıkışlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede söz konusu şirketin hesaplarına 832 kişi tarafından toplam 15 milyon 889 bin 910 Türk Lirası ve 209 bin 100 Euro para gönderildiği kaydedildi.

10 BİN 888'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede bu şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen aralarında örgüt lideri Selçuk Ö.?nün de bulunduğu 17 şüphelinin Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 544 kez Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 3 bin 268'er yıldan 10 bin 888'er yıla kadar hapsi istendi. İddianamede 20 şüphelinin de Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 2 yıldan 200 yıla kadar değişen oranlarda hapisi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASI; 17 ŞÜPHELİYE 10 BİN 888'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASI; 17 ŞÜPHELİYE 10 BİN 888'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASI; 17 ŞÜPHELİYE 10 BİN 888'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASI; 17 ŞÜPHELİYE 10 BİN 888'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kripto paralar, Bitcoin, Banka, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMASI; 17 ŞÜPHELİYE 10 BİN 888'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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