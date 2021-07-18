Kripto para dolandırıcılığında sosyal medya fenomenleri kullanılıyor - Son Dakika

MEDYA Danışmanı ve Yazar Alaattin Çağıl, son zamanlarda artan kripto para dolandırıcılığında yeni bir taktik kullanıldığını belirtti. Çağıl, dolandırıcıların bir miktar reklam ücreti vererek sosyal ağlarda fenomen olan kişiler üzerinden, kendilerine yeni kurbanlar bulduğunu söyledi.

İngiltere'de yaşamını sürdüren Altın Palmiye Ödüllü Medya Danışmanı ve Yazar Alaattin Çağıl, kripto para dolandırıcılığında yeni bir taktik uygulandığını açıkladı. Alaattin Çağıl, son zamanlarda artan kripto para dolandırıcılığında sosyal mecraların büyük bir rol oynadığını, dolandırıcıların sosyal medya fenomenlerini kullanıldığına dikkat çekti. Konuya ilişkin yaptığı araştırma hakkında bilgi veren Çağıl, kripto para kullanıcılarının yüzde 40'ının bir sosyal medya reklamını gördükten sonra kripto para birimine dahil olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ KULLANILIYOR' Kripto para dolandırıcılarının sosyal mecralara büyük bir reklam bütçesi ayırdığını ifade eden Çağıl, sosyal medyada görülen çoğu reklama itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Dolandırıcıların sosyal medyada güven kazanmış birçok fenomen üzerinden ağlarına yeni kurbanlar düşürdüklerini anlatan Çağıl, "Kripto para dolandırıcıları Instagram , TikTok ve YouTube gibi sosyal ağlara yöneldi ve fenomenler ile çalışıyorlar. Milyonlarca insan bu kişilere güvenerek yatırım yapıyor. Fakat fenomenler bu konudan haberdar değiller. Çünkü kripto para sahipleri onlara çok güvenilir, büyük ve güçlü bir şirket imajı çiziyorlar ve fenomen üzerinden ağlarına düşürdükleri kişileri dolandırıyorlar." dedi. 'GÜVENLİ FİRMA İMAJI ÇİZİYORLAR'Dolandırıcıların izlediği bu yeni taktik ile çok sayıda kişinin dolandırıldığına dikkati çeken Çağıl, "Her geçen gün dolandırıcılıkta yeni yöntemler bulan kişiler, yüklü miktarlar vererek fenomenler üzerinden reklam yapıyor. Başta her şey normal işliyor, bir süre sonra yatırım yapan kişilere ödeme yapılıyor, söz konusu fenomenler ile çalışılmaya devam ediliyor. Kullanıcılara güvenilir oldukları imajını çizerek kullanıcı sayısını arttırıyorlar. Güvenli bir firma olarak görünen bu dolandırıcılar, kullanıcılarına yatırımlarını arttırmaları ve kendi kripto para birimlerinin yükseleceği yönünde tavsiyede bulunuyor. Bu sırada da kendi kripto paralarını yükselmiş gibi göstererek kullanıcıları tamamen yatırım yapmaları yönünde ikna etmiş oluyorlar. Binlerce hatta milyonlarca kişinin yatırım yapmasının ardından, söz konusu firma bir anda ortadan kayboluyor." diye konuştu. TAKTİK TÜM DÜNYADA AYNI'

Yaşanan bu olayların sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada aynı şekilde işlediğine vurgu yapan Alaattin Çağıl, yeni yöntemle çok sayıda kripto para kullanıcısının mağdur olduğunu belirtti. Mümkün olduğunca dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çağıl, "Bu sektörde her ne kadar dikkat etseniz de mağdur olabilir ve zarar görebilirsiniz. Çünkü dijital ortamda bizi inandırabilecekleri çok fazla imkan var. Algı yönetimi ve güvenilir reklamlarla kafamızı karıştırabiliyorlar. Bu yüzden eğer kripto ile ilgilenmek istiyorsanız gerçekten kripto uzmanlarını takip etmeli ve onların paylaşımlarını gözden geçirmelisiniz. Geçtiğimiz günlerde kripto para fenomeni Matt Lorion, dolandırıcı olduğu ortaya çıkan 'Mando' adlı bir kripto para birimini tanıtmıştı ve nisan ayında milyonlarca TikTok takipçisinden özür dilemek zorunda kaldı. Dediğim gibi, çoğu fenomenin bu dolandırıcılık yönteminden haberdar olmuyor ve dolandırıcıların ağına düşüyor."