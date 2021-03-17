KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte

17.03.2021 12:46

Kripto para ile askıda çiğ köfteKAHRAMANMARAŞ'ta çiğ köfteci Seydihan Kara, kripto para birimlerinden Avax ile satış yapmaya başladı.

Kripto para ile askıda çiğ köfte

KAHRAMANMARAŞ'ta çiğ köfteci Seydihan Kara, kripto para birimlerinden Avax ile satış yapmaya başladı. Avax'ın kurucusu Prof. Dr. Emin Gün Sirer'in sosyal medyadan paylaşım yaparak destek verdiği Kara, bir kişinin kendisine gönderdiği 1 Avax ile askıya 26 çiğ köfte koydu.

Son zamanlarda kullanımı artmaya başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturacak adımlar atıyoruz" açıklamasıyla da Türkiye'nin gündemlerinden biri haline gelen kripto paranın, esnaf tarafından kullanımı da artmaya başladı. Kahramanmaraş'ta bir gözlemeciden sonra çiğ köfteci de kripto para ile satış yapmaya başladı. Ali Sezal Bulvarı'ndaki çiğ köfteci İsmail Elmas, satışlarında kripto para birimlerinden Avax'ı kullanıyor.

Seydihan Kara'ya Avax'ın kurucusu Prof. Dr. Emin Gün Sirer sosyal medyadan paylaşım yaparak destek verirken, bir kişi de Kara'nın hesabına 1 Avax göndererek askıya 26 çiğ köfte bıraktı.

Dijital çağa ayak uydurmak adına satışlarda Avax kullanmaya karar verdiğini ve bunun da müşteriler tarafından da ilgi gördüğünü ifade eden Kara, şunları söyledi:

"Müşterilerimiz yemeklerini yedikten sonra Avax kripto para ile ödeyebiliyorlar. Daha sonra da bunu askıda çiğ köfteye çevirdik. Askıda çiğ köfte olayını, aslında günümüz çağında halen insanların sıkıntı yaşaması ve kripto paraları da bu zamana uyarlamak için yaptık. Bayağı bir rağbet gördü ve 35 tane de sipariş aldık. İsteyen insanlar gelip istedikleri kadar alıp gidebiliyorlar, ücreti zaten kripto parayla ödenmiş oluyor. Kripto para uzmanı Devrim Danyal Bey bizim askıda çiğ köfte uygulamasını gördüğünde o da destek olmak istedi ve ilk askıda çiğ köfte satışımızı onunla gerçekleştirmiş olduk. Devrim Bey, hesabımıza 1 Avax göndererek destekte bulundu. Devrim Bey gönderdiği zamanda kripto para 220 TL'ydi ve 26 çiğ köfte dağıtmamıza vesile oldu. Kripto parayı bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz ve bizim sloganımız, Bitcoin'in pizzası varsa Avax'ın da çiğ köftesi var."

KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte
KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte
KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte
KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte
KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte
KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte
KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte
KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte
KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte
KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte

Recep Tayyip Erdoğan, Kripto paralar, cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KAHRAMANMARAŞ Kripto para ile askıda çiğ köfte - Son Dakika Ekonomi


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