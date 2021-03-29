Kripto para ile çiğ köfte satışı - Son Dakika

Kripto para ile çiğ köfte satışı

29.03.2021 09:27
Kripto para ile çiğ köfte satışı, System.String[]

Adana'da bir çiğ köfte işletmecisi kripto para ile satışa başlayınca gençlerden rağbet gördüYeni tip korona virüsten önce hayata yeni yeni girmeye başlayan kripto para virüs ile birlikte hızla yayılmaya başladı.

Adana'da bir çiğ köfte işletmecisi kripto para ile satışa başlayınca gençlerden rağbet gördü

Yeni tip korona virüsten önce hayata yeni yeni girmeye başlayan kripto para virüs ile birlikte hızla yayılmaya başladı. Her şeyin neredeyse dijitalleştiği ortamda yavaş yavaş işletmelerde kripto para ile satış yapmaya başladı. Bunlardan biri de Adana'da çiğ köfte işletmeciliği yapan Ömer Güler oldu. Güler, gençlerin son dönemlerde yemek yedikten sonra "kripto para geçiyor mu" demeleri üzerine kripto para ile satışa başladı. İşletmenin dört bir tarafına "kripto para geçerlidir" dövizi asan Güler müşterilerden de olumlu tepki alıyor. Güler, "Son zamanlarda gençler arasında kripto paraya bir yönelim vardı. Biz yeniliğe açık bir işletmeyiz ve kripto parayla hizmet vermek istedik. Ödeme yöntemlerini araştırdık ve bununla ilgili çalışma yaptık. Şuan da isteyene kripto parayla ödeme seçeneği sunuyoruz. Genç müşterilerimiz oldukça ilgi gösterdiler ve bize olumlu yönde dönüşler oldu. Bu ödeme sistemini merak edip gelenler, nasıl gerçekleşiyor diye soranlar ve öğrenmeye çalışanlar işletmemizi ziyaret ediyorlar. Yaşlılar gençlere göre biraz daha geri planda kalıyorlar" dedi.

Türkiye'nin kripto para kullanımında Avrupa'da 1'nci sırada yer aldığını ve daha da iyi olacağını düşündüğünü söyleyen Güler, "Müşteri ödemeyi karekod sisteminden bizim hesabımıza okutuyor. Müşteri ödemeyi kripto parayla yapıyor bizim hesabımıza Türk lirası olarak yansıyor. Birçok kripto para olduğu için ve her birinin fiyatı değişkenlik gösterdiğinden bizim çiğköftenin lira karşılığı değişkenlik gösteriyor" diye konuştu.

Çiğ köfte yiyip kripto para ile ödeme yapan bir müşteri ise "Biz gençler olarak kripto para kullanıyoruz ve bu ödeme seçeneği bizim için iyi oldu. Bu işletmeninde bu ödeme seçeneğiyle ödeme aldığını duyduk daha sonra gelip köftemizi yedik ve kripto para olarak ödememizi gerçekleştirdik. Bu uygulama güzel oldu, çok mutluyuz" dedi. - ADANA

Kripto para ile çiğ köfte satışı
Kripto para ile çiğ köfte satışı
Kripto para ile çiğ köfte satışı
Kripto para ile çiğ köfte satışı
Kripto para ile çiğ köfte satışı

Ömer Güler, Kripto, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kripto para ile çiğ köfte satışı - Son Dakika Ekonomi


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