Kripto para intiharı - Son Dakika
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Kripto para intiharı

13.05.2022 22:44

Kripto para intiharı - 600 bin TL'ye evini satıp kripto'da kaybedince intihar etti Esenyurt'ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu (23), sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti.

Kripto para intiharı

- 600 bin TL'ye evini satıp kripto'da kaybedince intihar etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu (23), sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti. Çobanoğlu, geriye sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bıraktı.

Olay, dün 17: 00 sıralarında Esenyurt Örnek mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi. Yaklaşık 600 bin TL ile borsaya giren Çobanoğlu için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak geçtiğimiz günlerde büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı.

Ailesiyle ters düştü

600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü. Büyük bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir." yazılı notu bırakarak intihar etti.

Ekipler inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin 2'nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

Eyüp Çobanoğlu'nun cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Olayın yaşandığı yerde mahalle sakini olan Baran Çiftçi, "Kripto paradan dolayı adam zarar etmiş. Dairesini yatırmış kripto paraya. Zarar edince, üzerine ailevi problemler de eklenmiş. Silahla intihar etmiş diye duyduk" dedi.

Kripto para intiharı
Kripto para intiharı
Kripto para intiharı
Kripto para intiharı

YORUMLAR
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Evini satıp kripto paraya yatırdı, bütün parası batınca intihar etti Evini satıp kripto paraya yatırdı, bütün parası batınca intihar etti Bu hafta ocak söndüren kripto paralar! Bu hafta ocak söndüren kripto paralar!

Türk Lirası, İntihar, Kripto, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kripto para intiharı - Son Dakika


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