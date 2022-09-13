Milyarlarca dolarlık kripto projesi, saadet zinciri çıktı! - Son Dakika
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Milyarlarca dolarlık kripto projesi, saadet zinciri çıktı!

13.09.2022 01:09
Milyarlarca dolarlık kripto projesi, saadet zinciri çıktı!

Kripto para kredi platformu Celsius, dolandırıcılık firması olmakla suçlandı. Soruşturmaya göre ponzi şeması uygulanıyordu.

Kripto para kredi şirketi Celsius Haziran ayında para çekme işlemlerini beklemeye aldı. Şirketin iflas başvuru su yapmasının ardından çeşitli düzenleyiciler inceleme başlattı. ABD Adalet Bakanlığı'nın son araştırması ise 5 milyar dolarlık projenin ponzi şeması benzeri bir yöntem kullandığı belirledi.

Kripto kredi şirketi Celsius, yatırımcılarını dolandırdı mı?

2017 yılında kurulan ve hızla büyüyen kripto para kredi firması Celsius'un yatırımcılarına karşı uyguladığı strateji ortaya çıktı. New York merkezli borsaya soruşturma başlatan ABD'deki Vermont Finansal Düzenleme Departmanı, zengin yatırımcıların hesaplarından düşük bütçeli yatırımcılara ödeme yapıldığını tespit etti.

Milyarlarca dolarlık kripto projesi, saadet zinciri çıktı!

"Bazı noktalarda mevcut yatırımcılara getiriler muhtemelen yeni yatırımcıların varlıklarıyla ödeniyordu" ifadelerine yer veren araştırma raporu, özellikle orta sınıf vatandaşların dolandırıldığını düşünüyor. 5 milyar dolarlık servete sahip olduğunu söylenen Celsius'un, iflas etmeden önce 1,2 milyar dolar değerinde varlığının olduğu tespit edildi.

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Araştırmacılar ayrıca Celsius'un kredi sistemini ponzi şemasına benzetti. (Ponzi sisteminde yatırımcılar yüksek kar getiren bir ürün olduğuna inanır. Ancak yatırımcıların ödemeleri, sisteme sonradan katılanların parasıyla yapılır.)

Celsius CFO'su Chris Ferraro ise 2020 ve 2021 yıllarında zarar etmeye başladıklarını ve Mayıs 2022'de iflas ettiklerini söyledi. Celsius'un yatırımcılara verdiği kredilerin yanlış olduğunu kabul etmedi. Fakat Eyalet ve federal menkul kıymetler yasasına göre çok daha ayrıntılı bilgi verilmesi gerekiyordu.

Milyarlarca dolarlık kripto projesi, saadet zinciri çıktı!

Ayrıca daha önce ABD'nin düzenleyici kurumu SEC'e gönderilen iflas başvurusunda, 100 binden fazla müşteriye 1 ila 10 milyar dolar arasında para ödeneceği belirtildi. Müşterilerin paralarını alamadığının da altını çizelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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