Kripto para mağdurlarına "mutlaka suç duyurusunda bulunun" çağrısı - Son Dakika

Kripto para mağdurlarına "mutlaka suç duyurusunda bulunun" çağrısı

22.04.2021 13:15
Kripto para mağdurlarına

Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, kripto para borsalarının mağdur ettiği yatırımcıların ilgili kurum ve bu eylemi yapmaya yardım edenler hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini ifade etti.

Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, kripto para borsalarının mağdur ettiği yatırımcıların ilgili kurum ve bu eylemi yapmaya yardım edenler hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini ifade etti.

Dülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kripto para borsalarında gerçekleşen dolandırıcılıkların kripto parayla bir ilgisi olmadığını aktararak, "Bu daha önce de defalarca yaşandı. Yatırımcılar, 'size araba, ev, hisse senedi alacağım' diye güvendikleri insanlara paralarını gönderdiler. Bu insanlar da bir şeyler aldı sattı ama para büyük bir hacme ulaşınca paraları alıp kaçtılar. Burada metanın ne olduğu önemli değil." diye konuştu.

"Yatırımcılar soğuk cüzdan kullanırsa herhangi bir sorun yaşamaz"

Kripto varlıkların şifresi kimdeyse o kişilerin bu varlıkları rahatlıkla nakde çevirebileceğini dile getiren Dülger, şunları kaydetti:

"Nasıl kripto para alım satım yapılacak' diye sorulabilir. Eğer siz bu konuda çok bilinçli değilseniz aracı kurumlara ihtiyacınız var. Hisse senedi almak isteseniz, gidip herhangi bir yerden hisse senedi alamazsınız. O hisse senedi alışverişinin hizmetini veren şirketler ciddi regülasyonlara tabidir ve ciddi zararlara karşı teminatları vardır. Kripto para alım satımı yaptıran şirketler bir anda ortaya çıktılar ve çok fazla işlem hacmine ulaştılar ancak normal bir şirketten hiçbir farkları yok. Denetim konusunda eksiklikler var, kripto para borsaları ciddi regülasyonlara tabi olmalı.

Kripto para saklamada sıcak ve soğuk cüzdan olarak iki seçenek var. Tavsiye edilen soğuk cüzdandır ve bu cüzdanda bütün yönetim ve şifreler kullanıcıda olur. Eğer bu yapılırsa yatırımcılar kripto varlıklarla ilgili herhangi bir sorun yaşamaz. Kripto para borsalarında kullanıcıların büyük bir çoğunluğu sıcak cüzdan kullanıyor ve kripto para borsaları yatırımcı adına alım satım gerçekleştiriyor, şifreleri elinde bulunduruyor. Soğuk cüzdanda ise sizin adınıza alırlar, ilgili şifreyi de size verirler. Böylelikle aracı kuruma hiçbir şekilde tabiiyetiniz olmadan, aracı şirket kaçıp gitse dahi başınıza hiçbir şey gelmez."

"Devletin ve vatandaşın çıkarı gözetilerek düzenleme getirilmeli"

Doç. Dr. Dülger, kripto para borsalarının mağdur ettiği yatırımcıların ilgili kurum ve bu eylemi yapmaya yardım edenler hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurgulayarak, aracı kurumlar için yapılacak hukuki düzenlemelerin önemli olduğunu dile getirdi.

Büyük para hacminin olduğu ve mağduriyetlerin yaşandığı bir alanın mutlaka düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü

"Devletin ve vatandaşın çıkarı gözetilerek bu alana düzenleme getirilmeli. Kripto para alım satım işlemlerinden alınabiliyorsa vergi de alınmalı ve vatandaş bu tür aracı kurumlara karşı korunmalı. Yatırımcılar aracı kurum seçerken çok dikkatli olmalı. İlgili şirketin bilançosuna bakmalı, ortaklarını ve sermaye bilgilerini araştırmalı. Bu bilgileri şirketlerden talep edebilecekleri gibi ticari sicil gazetelerinden de kolayca kontrol edebilirler. Dolandırıcılar daima zaafları kullanır ve kolay yoldan para kazanma isteğini tetikler. Yatırımcılar, bu tür hareketlerde bulunan şirketlerden uzak durmalı ve ünlülerle yapılan reklam kampanyalarına karşı temkinli olmalı."

Dülger, kripto para alım satımında yerli borsaların yerine yabancı borsaların tercih edilmesine yönelik tavsiyelere katılmadığını belirterek, "Bu, işi dürüstçe ve iyi yapan pek çok şirkete büyük kötülük olur. Yatırımcılara mağduriyet yaşatan şirketler diğer şirketlere de bu kötülüğü yaptı. Bu piyasada yıllardan beri yer alan, işini düzgün yapan, 'çürük elmaların' ayıklanması için regülasyonların yapılmasını en başından beri isteyen şirketler var. Gerekli regülasyonlar yapılırsa yurt dışına para akışı da önlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto paralar, Bilişim, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kripto para mağdurlarına 'mutlaka suç duyurusunda bulunun' çağrısı - Son Dakika


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