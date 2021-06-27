Kripto para mağdurlarından Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru

Kamu idareleri ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kripto parayla ilgili gelen şikayetleri inceliyor.

Kamu Denetçiliği Kurumuna gelen bir başvuruda vatandaş, 2021 yılında arkadaşının bir internet sitesinden kripto para alıp yatırım yapabileceğini söylediğini, siteye üye olduktan sonra arkadaşının yatırım danışmanından tüyo aldığını, hep aynı kripto parayı almalarını tavsiye ettiğini belirtti. Vatandaş, yatırdığı paranın belli bir kısmını da geri çekince güveninin arttığını ve birkaç arkadaşının da aynı sisteme üye olup yatırım yapmasına yardımcı olduğunu ancak kripto para değer kazandıktan sonra parayı çekmek istediğinde kendisinden para talep edildiğini belirtti. Başvurucu, arkadaşlarının da hiç çekim yapmamış olmalarına rağmen onlardan da para talep edildiğini, hatta para bir an önce yatırılmadığı takdirde sitenin bakıma gireceği ve kapanacağı hususunun e-posta ile bildirildiğini söyledi. Sosyal medyada yüzlerce Türk vatandaşının hesaplarını onaylamayarak paralarına el koyup dolandırdıklarını anladığını bildiren başvurucu, bu sitenin hala açık olduğunu ve insanları dolandırmaya devam ettiğini kaydetti. Başvurucu, site erişim iptali için dava açmak istediğinde dosyanın siber suçlara yönlendirildiğini, ancak yurt dışı menşeili site olduğundan herhangi bir işlem yapılamadığını ifade ederek, ilgili site hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve kripto para sitelerinin kapatılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Şikayet başvurusunu alan Kamu Denetçiliği Kurumu, yaptığı incelemelerin ardından başvuruyu karara bağlayacak. - ANKARA