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Kripto para mağdurlarından suç duyurusu - Son Dakika

Kripto para mağdurlarından suç duyurusu

31.12.2021 11:14
Kripto para mağdurlarından suç duyurusu

Kripto para mağdurlarından suç duyurusuANKARA'da, kripto para borsası 'Smart Trade Coin' tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 50 kişilik grup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kripto para mağdurlarından suç duyurusu

ANKARA'da, kripto para borsası 'Smart Trade Coin' tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 50 kişilik grup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde toplanan 50'ye yakın kişi, kripto para borsası 'Smart Trade Coin' ve firmayla bağlantıları bulunan 25 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kripto para mağdurlarının avukatı Yağız Kaya, 50 binin üzerinde kişinin 'saadet zinciri' şeklinde düzenlenen dolandırıcılık sistemiyle mağdur edildiğini, bugüne kadar çeşitli illerde 30 suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Avukat Kaya, evini, arabasını, arsasını satarak, kredi çekerek şirkete yatırım yapanların mağduriyetinin giderilmesi için şüpheliler hakkında herhangi bir işlem başlatılmadığını söyledi. Kaya, " Türkiye'de 50 binden fazla vatandaşı farklı iller ve ülkelerde mağdur eden 'Smart Trade Coin' şirketinden bahsediyoruz. Söz konusu şirket Marshall Adaları'nda bir posta kutusu olarak var olmakta ancak 50'den fazla şüphelisiyle faaliyetlerini yoğun şekilde Türkiye'de gerçekleştirmektedir. Saadet zinciri şeklinde düzenlenen bu dolandırıcılıkta mağdur vatandaşların cüzdan hareketlerini incelediğimizde mağduriyetin boyutunun 2 milyar doları aştığını tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.

Avukat Yağız Kaya, sisteme girmeden önce vatandaşlara bin dolar karşılığında kripto yazılım botu satıldığını kaydederek, "Ardından bota Bitcoin yükleniyor. Yüklenen kripto paralar neticesinde aylık yüzde 30 kar vadediliyor. Türkiye'de son zamanlarda kripto para dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. 'Yeni' kelimesini kullanmış olsak da dolandırıcılığın üzerinden 6 ay geçmiş ne yazık ki henüz somut bir gelişme katedilememiştir. İstanbul'da polis olan 2 mağdur intihar etti bu yüzden. Banka hesaplarında milyonlarca dolar döndüren baş şüpheliler 6 aydır ifadeye dahi çağrılmamıştır. Soruşturmaya ehemmiyet verilmesi için illa şüphelilerin yurt dışına çıkış yapması mı gerekmekte? Bir an önce soruşturma genişletilmeli ve geri döndürülemeyecek zararların önlenmesi için adli kontrol tedbirlerinin alınması gerekmektedir" diye konuştu.Avukat Kaya, evini, arabasını, arsasını kaybedenler olduğunu belirterek, kripto para ile ilgili yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti. Kripto para mağdurlarından Eren Dinç, ailesiyle sisteme katıldığını söyleyerek, "FIFA kokartlı bir hakem şirketin sunumunu yapıyordu. Ben onu izleyince sisteme girmeye karar verdim. 20 bin dolar zararımız var" dedi.Mağdur Gökhan Çelebi ise "Ben de FIFA kokartlı hakemin yaptığı tanıtımı izleyerek girdim. Yazılımın paramızı koruduğuna dair ikna ettiler. 55 bin dolara yakın zararım var. Aile yakınlarıma sistemi tavsiye ettim. Onların da zararları var. 6 aydır onlara da yardım ediyorum" diye konuştu. Emekli Ali Abbas Kıratlı da kredi çekip, arabasını satarak sisteme yatırım yaptığını söylerken, "Bir arkadaşım aracılığıyla sisteme çekildim. Anladığım bir konu değildi. 'Yüzde 36 kar' dediler aylık. 72 bin dolar zararım var. Bize evimizi, arabamızı satmamızı söylüyorlardı. Ben arabamı sattım" dedi.

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Kripto para mağdurlarından suç duyurusu
Kripto para mağdurlarından suç duyurusu
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Türkiye, Kripto, dolar, Coin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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