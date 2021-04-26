KRİPTO PARA MAĞDURLARININ AVUKATI DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika

KRİPTO para borsası 'Thodex'in yurt dışına kaçan sahibi Fatih Faruk Özer tarafından dolandırılan mağdurlar, avukatları aracılığıyla Anadolu Adliyesi'ne gelerek, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor. Yaklaşık 50 mağdurun avukatlığını üstlenen Keskin, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR, ÇOK CİDDİ KAYIPLAR VAR

Avukat Keskin, Mağdurlar bu süreçle ilgili yıprandılar ve manevi anlamda da sıkıntıya düştüler. Basın karşısına çıkmak istemiyorlar. Yıpratıcı süreç devam ediyor. Bu süreçle ilgili soruşturma derinleştikçe gerek savcılık gerekse tarafımızdan yapılan suç duyurusuna istinaden yürütülen soruşturma kapsamında yeni bilgi ve belgeler tarafımıza geliyor. Üç gündür çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ofis olarak, geceli gündüzlü. Telefonlarımız susmuyor. Ellinin üzerinde mağdur var, çok ciddi kayıplar var. Benim iki kimliğim var. Biri avukat ve hukukçu kimliğim, diğeri yatırımcı kimliğim. 15 yıldır sermaye piyasalarında yatırım yapıyorum. Aynı zamanda sermaye piyasası SPK borsa alanında avukatlık faaliyetleri yürütüyorum. Dolayısıyla gerek foreks gerekse coin işlemleriyle ilgili yeterli derecede bilgi sahibiyim dedi.

Keskin sözlerine şöyle devam etti Burada şahıs, hiç bir şekilde insanlara coin vermemiş. Sanal anlamda insanlara bir sistem yaratmış. İnsanlar orada coin aldıklarını zannederken aslında ekranda soyut bir şeye yatırım yapmışlar. Paraları toplayıp, maalesef yurt dışına kaçıyor. Savcılık ve emniyet birimleri gereken titizlikle araştırmalarını yapıyor. Mağdur sayısı kat, kat artıyor. Bir hususu daha vurgulamam gerekiyor. Bu yatırımcılar ve mağdurlar açısından çok önemli. Kadıköy Göztepe şirketin merkezi. Dolayısıyla alacaklarına kavuşmaları açısından tedbir talepli olarak Anadolu Mahkemeleri'nde alacak davasını açtık. Şimdi yargı bununla ilgili alacak bakımından karar verecek. Şehir dışında yaşayan mağdur vatandaşlarımız, oradan da dava açabilirler ancak süre kaybı yaşamamaları açısından bu davayı Anadolu Adliyesi'nde açmaları son derece önem taşımaktadır.

CEZA SORUŞTURMASI VE DAVASI KAPSAMINDA ŞAHSIN MAL VARLIĞINA GİDİLEBİLİR

Önümüzdeki süreçte şirkete kayyum atanabileceğini söyleyen Keskin, Kayyum atandığı zaman mağdur vatandaşlarımızın davalarını açmak suretiyle bir sıra oluşturulacak. Önce tedarikçiler yani bu firmaya tedarikte bulunan firmalar alacaklarına kavuşacak. Sonra sırayla diğer mağdur vatandaşlar dava açmaları durumunda sıraya girecek. Olumlu bir haber ise, hesaplarında 31 milyon lira tespiti yapıldı. Şirket bizim muhatabımız ancak ceza soruşturması ve davası kapsamında şahsın da mal varlığına gidilebilir. 5 bin liradan 2 buçuk milyona kadar kayıp yaşayan mağdurlarımız var. Bana gelen telefonlar ve mesajlar insanın canını sıkacak nitelikte. Eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyleyen, intihar aşamasına kadar gelen, varını yoğunu buraya yatıran mağdurlar bulunmakta. Bunlar da insani olarak canımızı sıkmakta. Mağdurların hakkını sonuna kadar iş nereye varırsa varsın savunmaya devam edeceğiz dedi.

Şahıs yurt dışına çıkarken bu hadise yoktu. Bununla ilgili ihbar, şikayet yoktu. Dolayısıyla emniyet birimlerimiz ve yargının bu konuda yapabileceği bir husus yoktu diyen avukat Keskin, Seyahat özgürlüğü kapsamında dışarı çıktı. Peki bu paralarla nasıl dışarı çıktı Teknik anlamda bir dolandırıcılık yapılıyor. Aynı zamanda bilişim suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamına da girmekte. Mağdurlardan topladığı paraları coin'e çevirmek suretiyle soğuk cüzdanına koymuş. Soğuk cüzdan dediğim küçük bir flash bellek. O belleğe isterseniz 10 milyar dolar bile koyabilirsiniz. Çin'e, Amerika'ya, Avustralya'ya istediğiniz yere gidebilirsiniz. Arnavutluk Tiran'a gidiyor. Bununla ilgili Sayın İçişleri Bakanımız da görüşmelerini yapıyor. Şahsın yakalanacağına ilişkin inancımız tam diye konuştu.

Faruk Fatih Özer'in yakalanmasının ardından yaşanacak süreçle ilgili de bilgi veren Keskin, Şahıs yakalanıp geldiği zaman TCK'nın 220'nci maddesindeki suç örgütü kurmak ve yöneticisi olmak ile nitelikli dolandırıcılık ya da bilişim suretiyle dolandırıcılık suçlarından çok ciddi hapis cezası bekliyor; 100, 150, 200 sene şeklinde konuştu.

Soruşturmanın başladığı gün kendisini bir kişinin aradığını kaydeden Keskin, Adını söylemek istemedi. Bana Semroot isimli bir firmanın adını söyledi. Güven Özer'e yani bu şahsın ağabeyine ait olduğunu ifade etti. Firmayı, Güven Özer'i, Fatih Özer'i çok yakından bildiğini söyledi. Hatta araç plakalarından yanlarında çalıştırdıkları koruma ve şoföre kadar bilgi verdi. Şoförün Suriye uyruklu olduğunu söyledi. Adının baş harflerinin de A.S. olduğunu söyledi.

Tabi bu bilgileri savcılık makamıyla da paylaşacağız. Dedikleri çok enteresan ve gündemi sarsabilecek nitelikte şeyler. Bunların adli merciler tarafından araştırılması ve teyit edilmesi gerekiyor dedi.