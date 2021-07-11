Kripto Para Piyasalarının Analizinde ve Kripto Para Yatırımında Yapılan Hatalar

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto para piyasalarının analizinde ve kripto para yatırımında yapılan hataları anlattı. Kripto paraların değerinin bireysel ve kurumsal alıcılılar ve satıcılar tarafından piyasada belirlendiği, bu nedenle piyasadaki fiyatın tahmini yapılırken yatırımcı davranışlarını, psikolojik göstergeler bakımından çok iyi okunması gerektiğini vurguladı.

Kripto paraların fiyat analizi için çoğunlukla teknik göstergelerden yararlanıldığını fakat orta ve uzun tahminlerde psikolojik göstergelerin önemli olduğunu ifade etti. Çakıcı, piyasayı belirleyen başka sinyaller olduğunu ve dikkate alması gerektiğini söyleyerek bu sinyallere örnekler verdi. Kripto paraların analizinde ve yatırımında en çok yapılan hatalardan birini, çoğunluğu takip etmek ve bilinçsiz hareket etmek olarak açıkladı.

Olağanüstü durumları göz ardı etmenin ve yapılan analizde ısrarcı davranmanın da yapılan hatalardan olduğunu aktardı. Çakıcı, "kripto para piyasalarında fırsatlar hiçbir zaman bitmez, her zaman olacaktır. Fırsatı kaçırmak korkusuyla aşırı alım veya satım yapılmamalı" diyerek sözlerini noktaladı.