Kripto para piyasası dibi gördü: Çalışanlar tehlikede! - Son Dakika
Üye Girişi

Kripto para piyasası dibi gördü: Çalışanlar tehlikede!

13.06.2022 21:41
Kripto para piyasası dibi gördü: Çalışanlar tehlikede!

Kripto para piyasası, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerden olumsuz etkileniyor. Borsalar işten çıkarmalara başladı.

Kripto para piyasası zor günler geçirmeye devam ediyor. New York Yasama Meclisi'nin kripto madenciliğin yasaklanmasını öngören yasa tasarısına yeşil ışık yakmasından kısa bir süre sonra, Bitcoin tarihi bir düşüşle 25 bin dolar seviyesine geriledi.

LUNA'nın çöküşü, BNB'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından mercek altına alınması, aylardır devam eden RusyaUkrayna Savaşı gibi faktörler de piyasayı olumsuz etkiliyor. Dünyanın en büyük kripto para borsaları, yaşanılan bu durum karşısında küçülmeye gitme kararı almaya başladılar.

Kripto para piyasası 'çalışan krizi' ile gündemde

Coinbase ve Gemini dahil olmak üzere birçok kripto para borsası, mevcut çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracaklarını ve işe alımları da dondurduklarını açıkladı. Son olarak Singapur merkezli Crypto.com da bu şirketler arasına katıldı.

That means making difficult and necessary decisions to ensure continued and sustainable growth for the long term by making targeted reductions of approximately 260 or 5% of our corporate workforce.

— Kris | Crypto.com (@kris) June 11, 2022

Crypto.com CEO'su Kris Marszalek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şirketin kurumsal iş gücünün yüzde 5'i veya 260 çalışanıyla yolları ayırma kararı aldıklarını duyurdu. Marszalek, bunun sebebini ise "uzun vadede sürekli ve sürdürülebilir büyüme sağlamak" şeklinde açıkladı.

Bitcoin'de deprem: 2020'deki seviyelerine geriledi!

Crypto.com ilk olarak 2016 yılında Bobby Bao, Gary Or, Kris Marszalek ve Rafael Melo tarafından "Monaco" adıyla kuruldu. 2018 yılında ise Crypto.com olarak yeniden markalaşan şirketin 2022 itibariyle 50 milyon müşterisi ve 4.000'den fazla çalışanı bulunuyor.

Coinbase işe alımı süresiz dondurdu

Fortune Dergisi'nin en yüksek net ciroya sahip şirketleri listelediği "Fortune 500" listesine ilk giren kripto para şirketi olan Coinbase, işe alımları süresiz olarak dondurdu ve bazı iş ilanlarını da geri çekti. Gemini de mevcut iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını duyurdu.

Kripto paralardaki düşüş de devam ediyor. Haberin yazıldığı tarihte CoinMarketCap verilerine göre; Bitcoin 24 bin dolar, Ethereum 1.225 dolar, Dogecoin 0.05482 dolar ve BNB de 224 dolar seviyelerinde dolaşıyor.

YORUMLAR
500
Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kripto para piyasası dibi gördü: Çalışanlar tehlikede! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 21:49:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kripto para piyasası dibi gördü: Çalışanlar tehlikede! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement