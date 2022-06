Kripto para piyasası dibi gördü: Çalışanlar tehlikede!

Kripto para piyasası zor günler geçirmeye devam ediyor. New York Yasama Meclisi'nin kripto madenciliğin yasaklanmasını öngören yasa tasarısına yeşil ışık yakmasından kısa bir süre sonra, Bitcoin tarihi bir düşüşle 25 bin dolar seviyesine geriledi.

LUNA'nın çöküşü, BNB'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından mercek altına alınması, aylardır devam eden Rusya – Ukrayna Savaşı gibi faktörler de piyasayı olumsuz etkiliyor. Dünyanın en büyük kripto para borsaları, yaşanılan bu durum karşısında küçülmeye gitme kararı almaya başladılar.

Kripto para piyasası 'çalışan krizi' ile gündemde

Coinbase ve Gemini dahil olmak üzere birçok kripto para borsası, mevcut çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracaklarını ve işe alımları da dondurduklarını açıkladı. Son olarak Singapur merkezli Crypto.com da bu şirketler arasına katıldı.

That means making difficult and necessary decisions to ensure continued and sustainable growth for the long term by making targeted reductions of approximately 260 or 5% of our corporate workforce. — Kris | Crypto.com (@kris) June 11, 2022

Crypto.com CEO'su Kris Marszalek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şirketin kurumsal iş gücünün yüzde 5'i veya 260 çalışanıyla yolları ayırma kararı aldıklarını duyurdu. Marszalek, bunun sebebini ise "uzun vadede sürekli ve sürdürülebilir büyüme sağlamak" şeklinde açıkladı.

Bitcoin'de deprem: 2020'deki seviyelerine geriledi!

Crypto.com ilk olarak 2016 yılında Bobby Bao, Gary Or, Kris Marszalek ve Rafael Melo tarafından "Monaco" adıyla kuruldu. 2018 yılında ise Crypto.com olarak yeniden markalaşan şirketin 2022 itibariyle 50 milyon müşterisi ve 4.000'den fazla çalışanı bulunuyor.

Coinbase işe alımı süresiz dondurdu

Fortune Dergisi'nin en yüksek net ciroya sahip şirketleri listelediği "Fortune 500" listesine ilk giren kripto para şirketi olan Coinbase, işe alımları süresiz olarak dondurdu ve bazı iş ilanlarını da geri çekti. Gemini de mevcut iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını duyurdu.

Kripto paralardaki düşüş de devam ediyor. Haberin yazıldığı tarihte CoinMarketCap verilerine göre; Bitcoin 24 bin dolar, Ethereum 1.225 dolar, Dogecoin 0.05482 dolar ve BNB de 224 dolar seviyelerinde dolaşıyor.