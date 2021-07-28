Üye Girişi
Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor - Son Dakika

Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor

28.07.2021 13:39
Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını ile birlikte kripto para borsasına giren kişi sayısında da ciddi oranda artış yaşandı.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını ile birlikte kripto para borsasına giren kişi sayısında da ciddi oranda artış yaşandı. Psikolog Serhat Erdoğan, son dönemlerde sürekli düşüş yaşayan piyasaya giren ve girmeyen kişilerde fomo kaygısı (kaybetme korkusu) görülmeye başladığını söyledi.

Pandemi ile birlikte evlerinde kalan vatandaşlar, ekonomik gelirlerini arttırmak için kripto para borsasına giriş yaptı. Son zamanlarda borsaya giriş yapan kişi sayısının ciddi oranda artmasının ardından çeşitli tedbirler alındı. Piyasa son zamanlarda düşüş göstermeye başlayınca, psikolojilerde de bozulmalar baş göstermeye başladı.

"FOMO etkisi giderek artıyor"

Piyasaya giren bazı kişilerde çeşitli psikolojik rahatsızların görülmeye başladığını belirten Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi Psikoloğu Serhat Erdoğan, "Kripto para borsasına girmeyen kesimlerde var. Bunlar, 'ne kazandım, ne de kaybettim' diyen bir kesim. Bu kişiler bir süre piyasadan uzak kalabiliyorlar. 'Bir şeyleri kaçırıyor olma korkusu' diyebileceğimiz bir fomo etkisi var. Fomo etkisi, insanların aldığı zevklerden mahrum kalma, fırsatları kaçırma odaklı bir kaygı durumu. Piyasaya hiç girmeyenler kendilerini bir kazançla tanımlayamayacak kişiler bile bunu hissediyorlar. Hiç kaybı yok ama çevresindeki insanların kazandıklarını görünce bu da doğal olarak bir kaygı oluşturuyor. Yani bir şeyleri kaçırıyor olma korkusu oluşuyor insanlarda. Bu kişilerde de kendini suçlama ve pişmanlık gibi şeyler oluşabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Kaybetse de kazanacağını düşünüyor"

İnsanların borsaya girdiklerinde yatırdıkları paranın sürekli yükseldiğini görünce zihinlerinde bir şeyleri geliştirerek, sürekli kazanacağını düşündüklerini belirten Erdoğan, "Bir olay art arda iki kez gerçekleştiği zaman o olayın bir kez daha gerçekleşebileceğine dair insan zihinlerin de gelişim oluyor. 1 kişi kripto para borsasına giriyor. Birinci hafta yükseliş, ikinci hafta yükseliş, üçüncü hafta bir belirsizlik olsa bile bir şekilde üçüncü haftanın da yükseleceğine inanıyor. Biraz da bu inanç insanların bu sektöre girmesine neden oluyor. Bakıldığı zaman son 1 yılda sürekli artan bir piyasa bu. İnsanlar doğal olarak bunun bu şekilde devam etmesine inanıyor. Bu şekilde devam edeceğine inanarak, kararlar alınıyor ve adımlar atılıyor" dedi.

"Kaybı önleyemediklerinde psikolojiler bozuluyor"

Piyasaya girenlerin eleştirilmemesi, yargılanmaması gerektiğini belirten Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi Psikoloğu Serhat Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çevremizde bu piyasa girip kazanç elde eden olabilir, kaybedenler olabilir. Burada önemli olan suçlamamak, eleştirmemek, yargılamamak ve kızmamaktır. Çünkü bu tür durumlar biraz daha olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. Kişinin zaten bir maddi kaybı var ise onun üzerine suçlamak, eleştirmek çok daha büyük sorunlara sebep olacaktır. Bunun dönem dönem sonuçlarını görebiliyoruz. Bu anlamda kaybı önlemek çok mümkün olmayacaktır. Kripto para piyasasında kayıplar olduğu zaman genellikle o kaybı telafi etmek adına yine insani bir refleks olarak daha büyük kayıplar oluşuyor. Kayıplar olabilir ama kendinizi hiçbir zaman suçlamak, eleştirmemek gerekiyor. Bunları yaparsak çok daha olumsuz sonuçlar çıkabiliyor. Bu o kaybı geri getirmediği gibi o insan üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor" - DÜZCE

Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor
Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor
Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor

Serhat Erdoğan, Koronavirüs, Kripto, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı 13:35 Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç bombaladı! Gözlerinin içine bakarak 'ahlaksızlar' dedi 13:33 TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç bombaladı! Gözlerinin içine bakarak 'ahlaksızlar' dedi Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti 13:30 Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef alan MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti
Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı 13:24 Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı 13:21 "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu 11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 11:22 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı 10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı

Son Dakika Haberleri
13:33 Siirt'te vakalar rekor kırdı! Camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi
13:31 Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu
13:28 Nihat Özdemir'den kulüplere yönelik sert çıkış: Yabancı kuralını bildirmiştik, planınızı ona göre yapsaydınız
13:27 İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
13:23 Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı
13:22 Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım
13:20 "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek
12:06 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı         
13:39
Siirt'te vakalar rekor kırdı! Camilerden yapılan Siirt'te vakalar rekor kırdı! Camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi         
13:34
Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu         
13:32
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi         
12:07
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı         
11:52
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor         
09:50
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 13:52:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kripto para piyasası psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement