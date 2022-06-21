Kripto para piyasası şahlandı: Bitcoin'de yükseliş devam ediyor - Son Dakika
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Kripto para piyasası şahlandı: Bitcoin'de yükseliş devam ediyor

21.06.2022 17:42
Kripto para piyasası şahlandı: Bitcoin'de yükseliş devam ediyor

Bir süredir düşüşte olan Bitcoin, tekrar yükselişe geçti. An itibarıyla 21 bin dolardan işlem gören popüler kripto para birimi, toparlanıyor.

Pandemi etkisiyle dünyayı saran küresel ekonomik kriz, kripto para piyasasında da kendini hissettirdi. Bir süredir düşüşte olan kripto para piyasası, dün itibarıyla tekrar yükselişe geçti. Bitcoin, yükselişe devam edecek mi?

Bitcoin tekrar yükselişe geçti! Toparlanma başladı mı?

Binance ve Coinbase gibi borsalar başta olmak üzere birçok kişi ve kurum kripto paralar için seferber oldu. İran ve ABD'nin kripto para madenciliğine karşı açtığı savaş, piyasaların toparlanmasını geciktirdi.

Elon Musk'tan kripto para piyasalarını karıştıracak açıklama!

Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde 101.266 adet Bitcoin satın alan Binance, mevcut yatırımları dışındaki kalan tüm parasını popüler kripto para biriminde kullandı. Geçtiğimiz günlede 16.000 dolara kadar düşen Bitcoin, dün 17.000 dolar seviyesine döndü.

Kripto para piyasası şahlandı: Bitcoin'de yükseliş devam ediyor

An itibarıyla 21.089 dolardan işlem gören Bitcoin, 1 ay içerisinde yaklaşık 9.000 dolar düşüş ile dünya gündemine oturdu. Bir diğer popüler kripto para birimi olan Ethereum ise 24 saat içerisinde yüzde 7.3 artış ile 1.152 dolardan işlem görmeye başladı.

Binance tarafından geliştirilen BNB, yüzde 8'lik artış ile 223 dolara yükseldi. Metaverse denilinde akla gelen kripto para birimlerinden bili olan Solana (SOL) ise yüzde 15 artış sonrasın 37 dolara kadar çıktı.

Kripto para piyasasındaki en yüksek artış, Celsius'ta gerçekleşti. 7 gün içerisinde yüzde 369 artış gösteren Celsius, 1.49 dolardan işlem görüyor. Analistler, kripto para piyasasının bir süre daha belirsizliğini koruyacağını belirtiyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Kripto para piyasası şahlandı: Bitcoin'de yükseliş devam ediyor - Son Dakika

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