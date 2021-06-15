Alaçatı'da sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaz aylarının tadını çıkaran Demet Özdemir'in son günlerde yaygınlaşan kripto para piyasasında zarar ettiği iddia edilmişti. Demet Özdemir, çıkan bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in kripto paraya yatırım yaptığı ve yaklaşık 150 bin TL bir zarar ettiği iddiaları konuşulmaya başlandı. Hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabından tiye aldığı bir paylaşımda bulunan Özdemir, iddiaları yalanlayarak "Hayır olsun bu sabah yine fantastik haberlerle uyandık. Müthiş fotoğraf seçimi bu arada" dedi.
Son Dakika › Magazin › Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık - Son Dakika Magazin