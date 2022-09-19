LUNA'nın kurucusu için işler kötüye gidiyor! - Son Dakika
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LUNA'nın kurucusu için işler kötüye gidiyor!

19.09.2022 15:33
LUNA'nın kurucusu için işler kötüye gidiyor!

Kripto para piyasasında yaşadığı çöküşle gündemi belirleyen LUNA'nın kurucusu Do Kwon için işler kötüye gidiyor.

Son yılların en büyük düşüşüne sahne olan LUNA, birçok yatırımcıya büyük yaralar verdi. Öte yandan kripto para biriminin kurucusu Do Kwon, ile ilgili suçlamalar giderek artıyor. Tutuklama emri çıkartıldığı söylenen kurucu hakkında arama kapsamı genişliyor.

Do Kwon hakkında Interpol'den kırmızı bülten isteği

Mayıs ayında çöküş yaşamasının ardından yeniden toparlanmaya çalışan LUNA'da sular durulmuyor. Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon için, 80 milyar dolar değer kaybeden kripto ekosistemine yönelik soruşturmanın ardından geçtiğimiz günlerde tutuklama emri çıktı.

LUNA'nın kurucusu için işler kötüye gidiyor!

Öte yandan Do Kwon, LUNA ile birlikte geri dönmenin yollarını arıyor. Kaçak olmadığını iddia eden LUNA kurucusu, eski günlere dönmenin yollarını aradığını belirtti. Ancak Güney Koreli savcılar, Kwon hakkında arama kararının olduğunu söyledi. Ek olarak ülke dışında olduğu belirtilen LUNA kurucusu hakkında Interpol'den kırmızı bülten isteğinde bulunulduğu açıklandı

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LUNA'da neler yaşanmıştı?

LUNA, Mayıs ayında 40 milyar doların üzerinde değer kaybederek büyük bir çöküş yaşamıştı. LUNA'nın çöküşüne, 1 dolar değere sabit olması için tasarlanan TerraUSD (UST) neden oldu. UST, Tether ve USDC'nin aksine ABD doları rezervleriyle desteklenmiyor. Sabit kripto para, bunun yerine Terra blok zincirinin yerel kripto para birimi LUNA'dan destek alıyordu.

LUNA'nın kurucusu için işler kötüye gidiyor!

Bu sistem 8 Mayıs tarihinde tek seferde 2 milyar dolarlık UST'nin çıkarılması ve yüz milyonlarca dolarının satılması ile çöktü. UST, 98 sente düşerken, LUNA birimini UST'ye dönüştürme mekanizması buna ayak uyduramadı. Yaşanan durumun ardından ise yatırımcıların sisteme olan güveni kayboldu.

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Kaynak: Shiftdelete

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