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Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu - Son Dakika

Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu

15.09.2021 17:32

Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon dalgalanmalara sebep oldu. Uluslararası ajanslara ABD'li market zinciri Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online mağazalarında Litecoin kabul edeceğini açıkladığı bir bülten düştü. Litecoin fiyatı fırladı, ancak basın bülteni sahte çıktı. Bu halan haberin etkisiyle kripto para piyasasında 25 dakikada 100-120 milyar dolarlık dalgalanma yaşandı.

Uluslararası basın bülteni sunma platformu GlobalNewswire'a Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online mağazalarında Litecoin kabul edeceğini açıkladığı bir bülten düştü. Litecoin Twitter hesabında da bu bülten paylaşılınca uluslararası haber ajansları Walmart'ın Litecoin kabul edeceğini dünya basınına servis etti. Ancak yaklaşık 25 dakika sonra Walmart bu haberi yalanladı, söz konusu tweet de silindi. Walmart piyasaları hareketlendiren basın bültenini kendilerinin servis etmediğini duyurdu.

17 DAKİKADA 175 DOLARDAN 233 DOLAR ÇIKTI

O esnada Litecoin önce 175 dolardan 17 dakikada 233 dolara çıktı ardından yeniden 178 dolara düştü. Haberin etkisiyle başta Bitcoin olmak üzere çoğu kripto parada da önce yükseliş ardından düşüş yaşandı.

100-120 MİLYAR DOLARLIK DALGALANMA YAŞANDI

Bu dalgalanma esnasında kripto paraların toplam piyasa değeri önce 2 trilyon 28 milyar dolardan 2 trilyon 124 milyar dolara çıktı. Ardından 2 trilyon 4 milyar dolara geriledi. Yani piyasada bu yalan haberin etkisiyle 100-120 milyar dolarlık bir dalgalanma yaşandı. İlerleyen saatlerde Litecoin Vakfı da, Twitter üzerinden Walmart ile herhangi bir işbirliğine gitmediğini duyurdu.

Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu

Twitter, Kripto, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu - Son Dakika
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