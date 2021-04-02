Kripto para platformu ABD'de borsada işlem görme onayı aldı

ABD'nin en büyük kripto para birimi işlem platformlarından Coinbase, hisselerini ABD'de borsanın "Nasdaq Endeksi"ne kote ettirmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nundan (SEC) onay aldı.

Doğrudan halka arz planlayan Coinbase, hisselerinin Nasdaq'ta 14 Nisan'da işlem görmeye başlacağını tahmin ediyor. Doğrudan halka arz yönteminde, ilk halka arzdakinin aksine hisselerin hiçbiri önceden satılmıyor. Şirketin hisse fiyatı, borsaya yapılan emirlerle belirlenecek.