Genesis Global Capital, SEC ile 21 Milyon Dolarlık Uzlaşmaya Vardı - Son Dakika
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Genesis Global Capital, SEC ile 21 Milyon Dolarlık Uzlaşmaya Vardı

Genesis Global Capital, SEC ile 21 Milyon Dolarlık Uzlaşmaya Vardı

Kripto para platformu Genesis Global Capital, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 21 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. SEC, Genesis'in Gemini Earn programı aracılığıyla yatırımcılara kayıt dışı menkul kıymet teklif ve satışı yaptığını iddia etti. Genesis, 21 milyon dolarlık tazminat ödeyecek ve bu tazminat, iflas sürecindeki tüm alacaklıların ödemelerini aldıktan sonra gerçekleşecek.

19.03.2024 17:34
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Kripto para platformu Genesis Global Capital, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 21 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.

SEC, Genesis'e 21 Milyon Dolarlık Tazminat Ödemesi Emri Verdi

Kripto para varlıkları ile yatırım ve kredi hizmeti sunan Genesis Global Capital, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 21 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. SEC, Genesis'in Gemini Earn programı aracılığıyla yatırımcılara kayıt dışı menkul kıymet teklif ve satışı yaptığını iddia etti.

Gemini Earn programı, yatırımcıların kripto varlıklarını Genesis'e ödünç vermesine ve karşılığında faiz kazanmasına imkân tanıyordu. SEC, programın yasalara uygun şekilde kaydedilmemiş bir kripto borç verme hizmeti olduğunu ve Genesis'in yatırımcılara yeterli bilgi vermediğini savundu.

Anlaşmaya göre, Genesis 21 milyon dolarlık tazminat ödeyecek. Bu tazminat, iflas sürecindeki tüm alacaklıların ödemelerini aldıktan sonra gerçekleşecek. Bu durum, perakende yatırımcıların da aralarında bulunduğu Gemini Earn kullanıcılarını da kapsıyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, bu uzlaşmanın, kripto borç verme platformları dahil olmak üzere piyasa aracılarının menkul kıymetler yasalarına uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizen bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Gensler, bu tür düzenlemelerin yatırımcı koruması ve piyasa güvenliğini sağlamada önemli olduğunu belirtti.

SEC İcra Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, Genesis ve Gemini'nin yatırım koruma standartlarını ihlal ettiğini ve bu tür davranışların piyasalarda bilinmeyen risklere yol açtığını ifade etti. Grewal, federal menkul kıymetler yasalarının gerekliliklerinin hiçbir şekilde ihmal edilemeyeceğini ve yatırımcıların korunması gerektiğini vurguladı.

Genesis ve Gemini Trust Company, 2023'ün başlarında SEC tarafından suçlanmıştı. Bu suçlamalar, Genesis'in Kasım 2022'den itibaren likidite sorunları yaşaması ve birçok yatırımcının varlıklarını geri çekememesi nedeniyle Genesis'in 2023 başlarında iflas başvurusunda bulunmasına neden oldu.

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