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Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı - Son Dakika

Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı

11.08.2021 11:23

Merkeziyetsiz finans platformu Poly Network, hackerların saldırısına maruz kaldı. Platformdan 610 milyon dolarlık kripto para çalındı. Şirketten yapılan açıklamada hackerlara çağrı yapılarak, "Sevgili hackerlar, sizinle iletişim kurmak ve çalınan değerleri geri almak istiyoruz." denildi.

Hackerlar blok zinciri platformu Poly Network'ün sistemlerine sızarak 600 milyon doları aşkın değere sahip Ethereum ve diğer kripto paraları çaldı. Saldırı, merkeziyetsiz finans tarihinin en büyük hacklenme olayı olarak ifade edildi. Poly Network'ten yapılan duyuruda, "Saldırıya uğradığımızı açıklamaktan ötürü üzgünüz. Hackerlar farklı cüzdanlardan yüzlerce milyon dolarlık transfer gerçekleştirdiler" dedi.

610 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Sistem üzerinden 267 milyon dolarlık Ethereum, 252 milyon dolarlık Binance coin çalınırken toplam tutarın 610 milyon doları geçtiği belirtildi. Şu anda merkeziyetsiz coinlerin toplam piyasa değeri 103 milyar dolar seviyesinde.

ŞİRKETTEN HACKERLARA ÇAĞRI

Poly Network'ten hacklenmenin kısa süre ardından yapılan yeni açıklamada, hackerlara çağrı yapılarak, "Sevgili hackerlar, sizinle iletişim kurmak ve çalınan değerleri geri almak istiyoruz. Çaldığınız tutar, küresel çapta güvenlik güçlerinin sizi takip etmesine sebep olacak. Kripto para camiasından on binlerce kişiden para çaldınız. Bizimle konuşmalı ve bir çözüm aramalıyız" şeklinde bir duyuru yapıldı.

"HİÇBİR GARANTİSİ YOK"

Merkeziyetsiz finans tarihinin en büyük hacklenmesi olarak görülen bu olaydan 7 sene önce de MT Gox'tan 460 milyon dolar çalınmış ve şirket iflas etmişti. Bu arada Poly'ye düzenlenen saldırıdan sonra büyük kripto para borsalarından Binance'in CEO'su CZ bir açıklama yaparak, "Saldırının farkındayız, yardım etmek için elimizden geleni yapacağız ama hiçbir garantisi yok" ifadelerini kullandı.

Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı

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Son Dakika Finans Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı - Son Dakika


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