Güney Kore Seçimlerinde Partilerin Kripto Para Politikaları Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Güney Kore Seçimlerinde Partilerin Kripto Para Politikaları Dikkat Çekiyor

Güney Kore Seçimlerinde Partilerin Kripto Para Politikaları Dikkat Çekiyor

Güney Kore'de yapılacak olan genel seçimlere saatler kala, iktidar ve muhalefet partileri genç seçmenleri etkilemek için kripto para piyasasına yönelik vaatlerini artırıyor. Uzmanlar, bu vaatlerin gerçekçiliği konusunda şüphelerini dile getiriyor.

09.04.2024 16:41  Güncelleme: 16:47
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Güney Kore'nin hem iktidar hem de muhalefet partileri, yaklaşmakta olan genel seçimlerde genç seçmenlerin ilgisini çekmek amacıyla kripto para ekonomisini güçlendirecek yenilikçi vaatlerde bulunuyorlar.

Güney Kore Seçimlerinde Partilerin Kripto Para Politikaları Dikkat Çekiyor

Güney Kore'de yarın yapılması planlanan genel seçimlere saatler kalırken, iktidar ve muhalefet partileri genç seçmeni etkilemek için kripto para piyasasına yönelik vaatlerini artırıyor. Politikacıların bu tutumu karşısında uzmanlar, bu vaatlerin gerçekçiliği konusunda şüphelerini dile getiriyor.

Muhalefetteki Demokrat Parti, yerel finans kuruluşlarının kripto para ETF'leri başlatmasına izin vermeyi ve bu fonların vergi muafiyetli hesaplar aracılığıyla alınabilmesini öneriyor. Bununla birlikte Demokrat Parti, kripto yatırımcıları için vergi indirim sınırının yükseltilmesini taahhüt ediyor.

Ülkede iktidarda olan Halkın Gücü Partisi ise daha temkinli adımlar atmayı planlıyor. Parti, kripto yatırımcılarını korumaya yönelik mevcut yasaları güçlendirmeyi ve 2025'te başlaması planlanan kripto kazançları vergisi uygulamasını geri çekmeyi vaat ediyor.

Partilerin bu vaatleri seçmenler arasında büyük bir ilgiyle karşılanırken uzmanlar, partilerin kripto para vaatlerinin genç seçmeni cezbetmeye yönelik olduğunu ve gerçekçi olmayabileceğini belirtiyor. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, özellikle kripto para piyasasının volatilitesi ve regülasyon eksikliği nedeniyle atılacak adımların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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