Son dakika gündem: KRİPTO PARA ŞİRKETİNE OPERASYON; 2 MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA - Son Dakika

Ali Çağlar TINBEK/ Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında şirketin bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ile müşteri hizmetleri müdürünün de olduğu öğrenildi.

Kripto para şirketi 'Thodex'in hesaplarına erişilememesi ve şirket sahibi Fatih Faruk Özer'in, yurt dışına kaçması üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişiden 65'i gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında şirketin bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ile müşteri hizmetleri müdürünün de olduğu öğrenildi. Firmanın muhasebe müdürünün ise aranan kişiler arasında olduğu belirtildi.

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