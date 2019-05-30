"Kripto para teknolojisi girişim sermayeleri modellerine meydan okuyor"

– Danışmanlık şirketi B-SCALED kurucusu ve CEO'su Alexandre Bussutil, kripto para birimleri teknolojilerinin geleneksel fonlama ekosistemini "girişim sermayeleri modeline meydan okuyarak" değiştirdiğini söyledi.Garanti Bankası Garanti Partners Meetup serisi ve IE Business School iş birliği ile Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunacak eğitim seminerlerinin dördüncüsü "Blockchain Uygulamaları: Startup'ların yeni Eldorado'su" başlığıyla düzenlendi. Etkinliğin bu ayki konuğu IE Business School'da blockchain teknolojileri üzerine ders veren ve danışmanlık şirketi B-SCALED kurucusu ve CEO'su Alexandre Bussutil oldu.Bussutil, startuplar için mevcut olan farklı fon yaratma biçimlerini sunarken blockchain teknolojilerinin sadece yeni sermaye kaynaklarına erişmek için değil, girişimciler için yeni bir inovasyon dalgasını körüklemede nasıl kullanılabileceğini anlattı. Blockchain uygulamalarının Satoshi Nakamoto'nun 2009 yılında kullanmaya başlamasından bu yana, kriptografi araştırmacılarının ve kodlayıcılarının niş dünyasından hızla ilgi odağı haline gelen kripto para değerlemelerine nasıl evrildiğine de değinen Bussutil, startuplar için yeni bir fon toplama biçimi olan ilk dijital para arzına olan beklenmedik bu akının, geleneksel fonlama ekosistemini girişim sermayeleri modeline meydan okuyarak değiştirdiğini söyledi.

- İstanbul