Üye Girişi
Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" seminerinde konuştu - Son Dakika

Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" seminerinde konuştu

08.12.2021 09:14
Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" seminerinde konuştu

Eğitimci, Yazar ve Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan, Türkiye'den 100 kişinin katılımıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" seminerinde "Finans ve Kripto para" ile ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Eğitimci, Yazar ve Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan, Türkiye'den 100 kişinin katılımıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" seminerinde "Finans ve Kripto para" ile ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Eğitimci ve Yazar kimliğinin dışında Türkiye'nin tanınmış BitCoin milyonerlerinden biri olarak bilinen Cihan Tuna Arslan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın seçkin mekanlarından biri olan Maritim Plaza'da "Finans ve Kripto para" konulu önemli bir seminer gerçekleştirdi. Türkiye'den özel davetiye ile gelen 100 ayrıcalıklı kişinin katılımıyla gerçekleşen "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" temalı seminerde BlockChain teknolojisi, değişen dünya ve yeni devlet düzeni konuları yer aldı.

Seminer için "Balkanların Anahtar Ülkesi" olan Arnavutluk'u tercih eden Arslan, eğitimin birinci gününde geçtiğimiz yılın karantina sürecinin insanların hayatları ve işleri üzerindeki etkilerinden söz etti. "SUSAMADAN ÖNCE KUYU KAZMAK AKILLICA OLACAK"

Dünyanın birçok potansiyel kriz ve soruna gebe olduğunu, geleceğini planlayan herkesin bunlara önceden hazırlıklı olması gerektiğini, devletlerin bu denli büyük krizler ile başa çıkmakta son derece yetersiz olduklarını ve kendi hayatlarımızı başkalarının kararlarına göre değil, güçlü pasif gelir modelleri oluşturarak tüm otoritelerden bağımsız şekilde finansal özgürlüğümüzü elimize alarak inşa etmemiz gerektiğini açıklayan Arslan, son yaşanan salgın nedeniyle dünya çapında milyonlarca insanın işlerinin bozulduğunu veya hepten işsiz kaldığını ve bunun ders almayı bilenler için iyi bir örnek olduğunu, "susamadan önce kuyu kazmanın akıllıca olacağını" sözleriyle örnekleyerek anlattı. Geleceğin ödeme sistemi olan Kripto paranın ve aynı zamanda farklı dijital uygulamalarla birlikte hayatımıza giren Blockchain Teknolojisinin önemini, "Değişen Dünya" ve "Devlet Düzeni" konularıyla birlikte ele aldı. Bunların yanı sıra katılımcıların şu anki gibi içinde bulunduğumuz herhangi bir küresel salgından veya herhangi bir krizden etkilenmeyecek şekilde nasıl bir iş inşa edileceği sorularını da yanıtladı. Seminerin ardından gerçekleşen gala yemeği ile birlikte eğitime devam eden

Cihan Tuna Arslan, toplamda 14 saatlik bir program ile kendi hayatına yön vermek isteyen birçok kişiye vizyon oldu. Programın ertesi günü tamamen katılımcılara ayrılarak büyük bir şehir turu düzenlendi. Akşam saatlerinde gün batımı manzarası eşliğinde Dajti Teras'ta yenilen veda yemeği ile birlikte Türkiye'den gelen Vaveyla Band isimli müzik grubu eşsiz bir konser vererek katılan herkese bir buçuk yıldır özlemini çektiği eğlence ile coşku dolu anlar yaşattı.

ULUSLARLARASI KATILIMCILARLA TÜRKİYE'DE 'EN BÜYÜK SEMİNER' MÜJDESİ

Seminerden kesitlerin ve katılımcılar ile yapılan röportajların kısa videolar şeklinde kendi kişisel Youtube kanalında yayınlanacağını belirten Cihan Tuna Arslan, bugüne kadar 20 farklı ülkede düzenlediği seminerlerin en büyüğünü uluslararası katılımcılar ile yakında Türkiye'de gerçekleştireceğinin müjdesini de verdi.


Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan Hayata Bakış Açınızı Değiştirin seminerinde konuştu
Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan Hayata Bakış Açınızı Değiştirin seminerinde konuştu

Kripto Para, Türkiye, Kripto, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan 'Hayata Bakış Açınızı Değiştirin' seminerinde konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Masterchef Danilo eşine 09:14 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu 07:28 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!

Son Dakika Haberleri
09:17 OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu
09:13 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!
09:06 Sigaraya 2 TL'lik zam! ÖTV zammı da kapıda!
09:03 Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek
08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor
08:49 Dünya Eşitsizlik Raporu: En zengin yüzde 10 tüm gelirin yüzde 54.5'ini alıyor
08:34 Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!
08:28 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Aralık Çarşamba altın fiyatları
08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum
08:24 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam rakamı netleşti
OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu         
09:17
Sigaraya 2 TL'lik zam! ÖTV zammı da kapıda! Sigaraya 2 TL'lik zam! ÖTV zammı da kapıda!         
09:07
21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi         
08:19
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 09:31:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" seminerinde konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement