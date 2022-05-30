Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin - Son Dakika
Üye Girişi

Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin

30.05.2022 12:38
Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin

Sahte Elon Musk hesabına sahip bazı kişiler YouTube üzerinden canlı yayın açarak Ethereum ve Bitcoin dolandırıcılığı yapıyor.

Sosyal medya üzerinde özellikle YouTube'u hedef alan bir gurup, sahte Elon Musk ve Tesla hesapları açarak Ethereum dolandırıcılığı yapıyor. CEO'nun eski videolarını saatlerce tekrar eden bir yayına sokarak izleyicilere tam 100 milyon dolar verileceği söyleniyor.

Sahte Elon Musk yayını açarak Ethereum dolandırıcılığı yaptılar!

Sahte Elon Musk hesabı açan bu grup Ethereum dolandırıcılığı yapmak için usdtesla.io isimli bir site kullanıyorlar. Burada ise Musk tarafından verilecek 100 milyon Euro'yu almak için ilk önce sizden ETH göndermeniz isteniyor.

Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi canlı yayın esnasında inandırıcı olabilmek için ilgili sitenin adresi hemen Musk'ın görüntüsünün altına yerleştiriliyor. Ayrıca sanki CEO tarafından paylaşılmış gibi sonradan oluşturulan bir tweet şablonu da üst tarafa sabitleniyor.

Elon Musk, Dogecoin müjdesini verdi: Kripto para fırladı!

Tamamen organize bir şekilde çalışan bu dolandırıcı grup siz ne kadar Bitcoin ve Ethereum gönderirseniz 2 katını alacağınızı söylüyor. Örneğin 0.1+ ETH gönderene 0.2+ ETH gönderileceği veya 50+ BTC gönderene 100+ BTC gönderileceği söyleniyor.

İnsanları bu yalana inandırmak için ise en fazla 50 BTC veya 500 ETH gönderebileceği ve bunun da 100 milyon dolarlık fon bitene kadar geçerli olacağı belirtiliyor. Muhtemelen ilgili adreslere gönderim yapıldıktan sonra size tekrar kripto para gönderilmezse fonun bittiği söylenerek kaçılacak.

  • Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin
  • Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin
  • Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin

Yukarıdaki görsellerden de görebileceğiniz gibi Elon Musk ve Tesla adlarıyla açılan birkaç farklı YouTube hesabı üzerinden aynı anda onlarca senkronize yayın başlatılıyor. Fakat sayfaların geçmişlerine baktığımızda bu canlı yayın öncesine ait hiç bir şey bulunmuyor.

Hatta bir kısmının halihazırda YouTube tarafından kapatıldığını söyleyebiliriz. Fakat organize bir şekilde hareket edildiği için sürekli olarak yenisi ekleniyor. Yayınları ise Elon Musk'ı ve kripto para dağıttığını gören on binlerce kişi izliyor. Maalesef ki bu yayını gören pek çok kişi ne olduğunu bile anlamadan 100 milyon dolarlık fon bitmeden bir an önce ETH veya BTC göndermeyi düşünerek mağdur duruma düşüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programı neden iptal edildi? Yapım ekibinden açıklama geldi Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programı neden iptal edildi? Yapım ekibinden açıklama geldi Elon Musk, Dogecoin müjdesini verdi: Kripto para fırladı! Elon Musk, Dogecoin müjdesini verdi: Kripto para fırladı!
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Ethereum, Youtube, Kripto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kripto para yatırımcıları dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement