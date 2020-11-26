Kripto parada dolandırıcılığa dikkat

açıklamalarda bulunan Agah Selim Sesli, kripto paradaki dolandırıcılık olaylarının klasik dolandırıcılık olaylarına benzediğini kaydetti. Varlıkların kontrolünün başka kişilere verilmesi durumunda dolandırıcılık ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Sesli, alternatif coin olarak adlandırılan bütün kripto paraların şu an fiyatsal anlamda yükselişte olduklarını da söyledi.

Kripto paranın günümüzde banka kartları ile yapılan ödemelere benzediğini ifade eden Agah Selim Sesli, "Teknolojisini arka planda kriptografiye dayandıran ve bu kapsamda çok güvenli olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Kripto paralarda veriler bir çok alanda saklanarak bize ekstra güvenlik sağlayan bir para türüdür. İsmindeki kripto para aslında dijital varlık da olarak kullanılabilir ancak sektörde en yaygın kullanımı da kripto para olarak karşımıza çıkmaktadır.

"GÜNÜMÜZDE 7 BİNE YAKIN BİLİNEN KRİPTO PARA VAR"

Kripto paranın ilk çıkış amacının yatırım değil transfer aracı olduğunu kaydeden Agah Selim Sesli, "Kripto paraları insanlar birbirlerine göndermeleri amacıyla tasarlanan yapıda, zamanla insanların taleplerinin artmasıyla örneğin bir Bitcoin'de de gördüğümüz gibi insanlar çok sayıda talep gösterdikleri için fiyatında da önemli derecede artış gördük. Bu kapsamda da insanlar zamanla yatırım aracı olarak değerlendirmeye ve çeşitli kitle fonlama yöntemleri ile karşımıza daha fazla çıkarak farklı alanlarda yatırım ve kazanma şekilleri olarak karşımıza çıktı. Günümüzde 7 bine yakın bilinen kripto para var. Bunların da birçoğu yatırım aracı olarak değerlendirilmekte" diye konuştu.

"BİR DİJİTAL VARLIK DEĞERİNİ KAYBEDEBİLİR YA DA DEĞERLENEBİLİR"

Market hacmi olarak geleneksel piyasalara göre kripto paraların çok ufak bir yer kapladığını ifade eden Agah Selim Sesli, "530 milyar Dolar'lık günümüzde bir hacimden bahsediyoruz. Bu geleneksel piyasalarla karşılaştırıldığında çok ufak bir miktar. Ancak bu sebepten dolayı da miktar ufak olduğu için çok fazla hareketler görebiliyoruz yani piyasadaki fiyat artışının ve düşünün çok hızlı yaşandığını görebiliyoruz. Yatırımcı sayısının az ve toplam piyasa hacminin az olması bize böyle bir durum getiriyor. Bu da kazanma kaybetme durumunun tüm piyasalarda olduğu gibi karşımıza çıkıyor. Yani bir kripto para bir dijital varlık değerini kaybedebilir ya da değerlenebilir. Bu tamamen yatırımcıların karşılıklı belirledikleri bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"NE KADAR KİŞİ TARAFINDAN İŞLEM YAPILDIĞINA DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR"

Agah Selim Sesli, kripto para satın alacak yatırımcılara da uyarılarda bulundu. Kripto paraları ya da dijital varlıkları seçerken yatırımcıların öncelikle ne kadar kişi tarafından işlem yapıldığına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Sesli, "Bunun için birçok üçüncü tarafta değerlendirebilecekleri akredite siteleri mevcut bu sitelerden kripto paranın kaç tane sitede işlem gördüğünü ya da bir platforma güvenmek istiyorlarsa bu platformda ne kadar hacim oluştuğunu, günlük ne kadar işlem gerçekleştiğine dikkat edebilirler. Örneğin Bitexen'de günlük 8 ile 10 milyon Dolar arasında işlem gerçekleşiyor. Bunun gibi verilerle birçok platformda elde edebilir yatırımcılar. Özetle yatırımcılar, piyasa verilerini güzel incelemeli, hiç kimse tarafından kullanılmayan kripto paralar veya dijital varlıklardan uzak durmalı, yaratıcısının ya da arkasındaki projenin sahibinin nasıl yürütüldüğünü bilmediği projelerden uzak durmalılar" şeklinde konuştu.

"EĞER BİR KİŞİYE VARLIKLARINIZI VERİRSENİZ DOLANDIRILMA İHTİMALİNİZ YÜKSEK OLABİLİR"

Kripto paralarda dolandırıcılık olaylarının farklı yöntemlerle ortaya çıktığını belirten Sesli, "Türkiye'de birçok haberini gördük bununla alakalı ancak bu Türkiye'de de gördüğümüz dolandırıcılık olayları bir klasik yatırımcının dolandırılma hikayelerine çok benziyor. Eğer bir kişiye varlıklarınızı verirseniz ve kontrolü verirseniz dolandırılma ihtimaliniz evet yüksek olabilir. Ancak kripto paralarda genel olarak kimseye güvenmeden bir platform üzerinden ya da kendiniz varlıklarımızı tutarak bir işlem gerçekleştiriyorsanız buradaki güven meselesi biraz önce de bahsettiğim gibi o kripto paranın kaç kişi tarafından işlem gördü, nasıl bir hacmi var, nerelerde listeli olduğu gibi durumlara dikkat etmemiz gerekiyor. Varlıklarımızı güvensiz platformda saklarsak, kim olduğunu bilmediğimiz, nasıl bir teknoloji kullandığını herhangi bir lisansı olup olmadığını bilmediğimiz platformda kullanırsak varlıklarımızı kaybedebiliriz. Kimsenin kullanmadığı dijital varlıkları kullanırsak, kripto paraları alıp satmaya çalışırsak fiyatını sıfırlandığını görebiliriz ya da varlıklarımızı kaybedebiliriz" dedi.

"BÜTÜN KRİPTO PARALARDA ŞU AN FİYATSAL ANLAMDA YÜKSELİŞTELER"

Agah Selim Sesli, 2017 yılında Bitcoin'in fiyatının 19 bin 800 Dolar'a kadar yükseldiğini hatırlatarak, "Günümüzde 2020'nin Kasım ayının sonlarına doğru da aynı fiyata yaklaşmış durumda. Geçmişten bugüne değişen birçok şey var ve bunlardan en büyüğü de en belirgin özelliği de kripto para sayısındaki değişiklik. 2017 yılında birçok kripto para getiri oranı olarak yüz binlerden yüzde 50 binlere kadar aralık sundu. Günümüzde de yeniden kripto paralarda bizim alt coin olarak ismini verdiğimiz, alternatif coin olarak adlandırdığımız Bitcoin dışındaki bütün kripto paralarda şu an fiyatsal anlamda yükselişteler. Bu bir trenddir. Piyasalar her zaman bir yükseliş ve düşüş trendine girerler. Son 2 aydır da kripto paralarda genel bir yükseliş ivmesini görüyoruz. Bu ivmenin ne zaman sonlanacağını bilemeyiz. Ancak dediğim gibi alt coinlerde bir yükseliş mevcut" ifadelerini kullandı.

"5 MİLYON ADET EXEN COİNİ KULLANICILARIMIZA DAĞITARAK DİJİTAL VARLIK DÜNYASINA ADIM ATMALARINI SAĞLADIK"

Exen Coin ile ilgili de bilgiler veren Sesli, "Exen coin, bitexen.com üzerinde işlem gören ve şu anda gelecekte de birçok platformda uluslararası alanda işlem görmeyi hedefleyen bir kripto para. Bu kripto para bir sadakat projesi olarak karşımıza çıkıyor. 5 milyon adet exen coini kullanıcılarımıza dağıtarak kullanıcılarımızın ilk defa kripto para sahibi olmasını ve platform üzerinden işlem gerçekleştirerek dijital varlık dünyasına adım atmasını sağladık. Bu adımı atmasını sağlayarak da kullanıcılar diğer dijital varlıkları deneyimlemiş oldu. Diğer dijital varlıkların ne olduğunu, nasıl bir sektörde olduklarını anlamış oldular. Exen coini de şu an platformumuzda komisyon iadeleri için kullanıyoruz. Kullanıcılarımız eğer komisyon iadesi almak istiyorlarsa yani dünyadaki hatta Türkiye'deki birçok platformdan daha ucuza işlem yapmak istiyorlarsa belirli miktar ekran exen coin sahibi olarak komisyonlarını alabiliyorlar. Bu da şu anda halihazırda yürüttüğümüz exen coine ait bir kampanya olarak düşünebiliriz ve bu gibi kampanyalarında sayısını artırmayı düşünüyoruz. Basitçe anlatırsak exen coin kullanan veya sahibi olan kullanıcılar, uzun vadede her zaman bir avantaja sahiptir. Belki de çeşitli etkinliklere ve hediyelere sahip olma imkanı bulacaklar" dedi.

"SPORSORLUKLARIMIZI İLERİDE DAHA DA ARTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bitexen olarak Türkiye'ye katkı sağlamak adına çeşitli organizasyonlara, şirketlere ve kuruluşlara sponsorluk faaliyetleri yürüttüklerini belirten Agah Selim Sesli, şunları dile getirdi:

"Örneğin bu ay gerçekleştireceğimiz bir eğitim kampımız var 'CryptoCampTurkey' adında. Burada insanların ücretsiz bir şekilde sadece exen sahibi olarak eğitim almasını sağlıyoruz. Onun dışında çeşitli sivil toplum faaliyetlerine sponsor oluyoruz. Son haftada gündeme düşen haberlerde de gördüğümüz gibi Adana Demirspor için formasına göğüs sponsorluğumuz oldu. Bu gibi aktiviteleri de ileride daha da artırmayı düşünüyoruz. Bitexen'in insanlar tarafından daha çok tanınmasını daha çok bilinebilir olmasını ve kripto para dijital varlık sektörüne adım atmasını bu sayede hedefliyoruz. Dediğim gibi bizi daha fazla yerlerde göreceksiniz hatta uluslararası yerlerde de göreceksiniz."

- İstanbul