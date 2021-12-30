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Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş - Son Dakika

Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş

30.12.2021 12:45
Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL batıran şoför Yunus Emre Uyaner'in eşini öldürmeye 'dua' ederek gittiği görüntüler ortaya çıktı.

EVDEKİ TABANCAYI ALIP EŞİNE ATEŞ ETTİ

Olay, 27 Aralık'ta saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 2 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren eşi Melike Yağmur Uyaner arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti.

Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına 'seni de vururum' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, hastaneye kaldırıldı. Melike Yağmur Uyaner, 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE EVE DÖNDÜ

Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği ve olay gecesi başka bir evde kaldığı belirlendi.

Uyaner'in olaydan önce minibüs ile evine gittiği görüntüler de ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 30 dakika önce kullandığı minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta Uyaner'in sürekli besmele çekerek "Allah'ım, bunu yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği duyuldu. Bu arada çiftin 2'si ikiz 3 çocuğuna Yunus Emre Uyaner'in ailesinin baktığı belirtildi. (DHA)

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Kripto Para, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş - Son Dakika
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